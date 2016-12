Konstanz Betrunkener Autofahrer rast gegen den Konstanzer Pulverturm

Ein betrunkener Autofahrer hat die Kurve am Rheinsteig nicht mehr bekommen und ist geradeaus gegen den Pulverturm geprallt.

Ein Autofahrer ist am späten Donnerstagabend gegen den Pulverturm am Rheinsteig gefahren. Laut Bericht der Polizei soll der Mann deutlich unter Alkoholeinwirkung gestanden haben, als er mit seinem Fahrzeug auf der Unteren Laube Richtung Rheinsteig fuhr und in der Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Er soll mit dem Auto geradeaus auf den Gehweg gefahren sein, die Absperrkette durchbrochen haben und gegen den Pulverturm geprallt sein.

Der Fahrer soll sich laut Polizei selbstständig aus dem Fahrzeug befreit haben. Anschließend soll der Motorraum angefangen haben zu brennen. Die Feuerwehr musste das Feuer löschen. Der vermutlich nur leicht verletzte Fahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde bei ihm eine Blutentnahme veranlasst, da ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,6 Promille ergeben hatte. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes, an dem ein Schaden von rund 3500 Euro entstanden sein dürfte, musste abgeschleppt werden.