Konstanz Betrunkener Autofahrer fährt mit 2,4 Promille

Die Polizei stoppt einen Autofahrer, weil er verbotswidrig abgebogen ist. Dann stellt sich heraus, dass er alkoholisiert ist und keine Fahrerlaubnis hat.

Eine Streife der Polizei hat am Samstag gegen 23 Uhr einen Autofahrer in der Wollmatinger Straße angehalten, der verbotswidrig in die Friedrichstraße abgebogen war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille, erklärt die Polizei. Die Beamten veranlassten eine ärztliche Blutentnahme. Die Fahrerlaubnis konnten sie dem Mann nicht abnehmen, da diese ihm wegen einer früheren Trunkenheitsfahrt bereits entzogen worden war. Gegen den Betroffenen wird wegen Trunkenheits im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.