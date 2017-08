Konstanz Betrugsversuch in Konstanz: Vorsicht vor falscher Frau Schulze

Die Polizei weist auf den Betrugsversuch durch eine angebliche Frau Schulze aus München hin, der sich am Dienstag in Konstanz ereignet hat.

So habe eine angebliche "Frau Schulze von einem Gericht in München" bei einer Frau angerufen und erklärt, dass gegen sie wegen der Teilnahme an einem zurückliegenden Gewinnspiel nun Forderungen von 20.000 Euro entstanden seien. Diese müssten laut der unbekannten Anruferin von einem Gerichtsvollzieher eingetrieben werden. Die Frau könne dies gegen eine Zahlung von 3250 Euro auf ein ihr genanntes Konto abwenden. Die Angerufene ließ sich nicht darauf ein, benachrichtige einen Anwalt und meldete den Sachverhalt schließlich bei der Polizei. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Beenden sie solche Gespräche frühzeitig, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, leisten Sie keinerlei Zahlungen, nennen Sie keine Kontodaten, verständigen Sie frühzeitig die Polizei.