Konstanz Betrugsmasche: Falscher Polizeibeamter am Telefon

Die Polizei Konstanz warnt vor einem falschen Polizeibeamten. Wie sich vor allem Senioren schützen können

Als Polizeibeamter hat sich am Donnerstagnachmittag ein Anrufer bei einer Konstanzer Seniorin ausgegeben und ihr erklärt, dass man in der Nähe drei Einbrecher festgenommen habe, die über Informationen und Dokumente der Angerufenen verfügen sollen. Nachdem die Frau misstrauisch wurde, reagierte der ohne Akzent sprechende angebliche Polizeibeamte ungehalten und gab, offensichtlich um die Frau unter Druck zu setzen an, mit der Staatsanwaltschaft in Kontakt zu treten. Laut Pressebericht der Polizei hat sich die Seniorin jedoch nicht einschüchtern lassen, gab keine persönlichen Daten von sich preis, beendete das Gespräch und verständigte die Polizei. Die Polizei rät in diesen oder ähnlichen Fällen:

- Geben Sie Personen, die Sie nicht kennen, keine Auskünfte über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

- Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

- Nehmen Sie bei entsprechender Aufforderung keine Veränderungen an Ihrem PC vor oder laden Programme herunter; es handelt sich in der Regel um Schadsoftware, bei denen die Täter Zugriff auf Ihre Daten erhalten.

- Polizeibeamte erfragen am Telefon oder anlassunabhängig auf offener Straße keine Kontodaten oder verlangen Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse.

- Es gibt technische Möglichkeiten, tatsächlich existierende Behördennummern vorzutäuschen. Seien Sie deshalb misstrauisch und rufen Sie im Zweifelsfall Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

- Übergeben Sie niemals Bargeld an unbekannte Personen, auch nicht an angebliche Polizeibeamte.

- Vornamen im Telefonbuch können Rückschlüsse auf Ihr Alter zulassen. Daher prüfen Sie, ob Sie diese Namen oder Ihren Eintrag im Telefonbuch benötigen.

- Setzen Sie sich im Verdachtsfall oder wenn sie einen entsprechenden Anruf erhalten haben, sofort mit der Polizei in Verbindung

Weitere Hinweise und Tipps: www.polizei-beratung.de