Konstanz/Berlin Besuch beim Bürgerfest des Bundespräsidenten: Große Ehre für Projekt 83

Zwei Vertreter der Konstanzer Initiative Projekt 83 wurden für ihr ehrenamtliches Engagement im Schloss Bellevue in Berlin geehrt. Die Idee, Flüchtlinge mit privaten Vermietern zusammenzubringen, soll bald auf das gesamte Land ausgeweitet werden.

Zwei Wochen Zeit. Mehr hatten Till Hastreiter und Jutta Henssler nicht. Zwei Wochen Zeit, sich mit der entsprechenden Garderobe einzukleiden. "Es gab eine klare Liste, was wir anzuziehen haben", sagt Hastreiter. Ohne ins Detail zu gehen: schick musste die Auswahl sein. Immerhin kam die Liste direkt aus Berlin – und nicht von irgendwem. Eingeladen hatte Ende August Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Bürgerfest im Schloss Bellevue am 8. und 9. September.

Für Hastreiter und Henssler ist nur klar, dass die Post aus der Hauptstadt etwas mit dem Konstanzer Projekt 83 zu tun haben musste. "Wir wissen schlicht nicht, warum wir genau eingeladen wurden. Vor Ort hieß es, man dürfe uns das nicht sagen", erklärt Hastreiter, Mitbegründer der ehrenamtlichen Initiative zur Vermittlung von privatem Wohnraum an Flüchtlinge. Eine Vermutung hat er allerdings: "Es könnte etwas mit unserem Termin bei Gisela Erler zu tun haben." Erler ist baden-württembergische Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung. Hastreiter verrät: "Das Projekt 83 soll auf das gesamte Land ausgeweitet werden." Im Oktober soll das Programm vorgestellt werden. Zwar wird es in Ulm, Tuttlingen, Mannheim oder anderen Städten anders heißen. Idee und Ziel bleiben aber dieselben: anerkannten Flüchtlingen ein Zuhause zu bieten, um einen Beitrag zur Integration leisten zu können.

Die Einladung des Staatsoberhaupts nennt Till Hastreiter eine "schöne Wertschätzung für die Arbeit, die wir bisher geleistet haben und weiter leisten wollen". Das Bürgerfest geht auf eine Idee von Steinmeiers Vorgänger Joachim Gauck zurück. Er wollte aus dem früheren Sommerfest rund um den Amtssitz des Bundespräsidenten – eine Feier für die Politprominenz – ein Fest für alle machen. Neben dem öffentlichen Tag des offenen Schlosses werden dabei seit Gaucks Amtszeit auch ehrenamtlich engagierte Gäste eingeladen – dieses Jahr waren es etwa 4000.

Für Till Hastreiter und Jutta Hens-sler, die für die Gestaltung des Projekt-83-Erscheinungsbildes zuständig ist, war die Einladung nicht nur Dank, sondern auch Motivation fürs Weitermachen. "Wir brauchen die Initiative immer noch", sagt Hastreiter. Dann korrigiert er: "Nein, wir brauchen sie mehr denn je." Die Zeit der Notunterkünfte sei langsam vorbei, die massenhafte Flucht nach Deutschland gehe spürbar zurück. "Jetzt kann das Projekt 83 erst richtig als Werkzeug der Integration greifen", sagt Hastreiter.

Dass inzwischen auch nach Konstanz weniger Menschen flüchten als noch 2016, ändert die Arbeit für die Projektbeteiligten. "Wir müssen jetzt richtig viel werben, weil das Thema nicht mehr so präsent ist", erklärt Hastreiter. Dazu gehört auch die kürzlich gestartete Plakataktion auf Konstanzerisch "Zsamme goht's besser – witer goht's".

Warum eigentlich 83?

Till Hastreiter will Flüchtlinge, die privat wohnen möchten, mit Konstanzern zusammenbringen, die für einen Flüchtling als Mieter offen sind. Das 2016 gestartete Projekt fiel durch die Kampagne mit der leuchtenden "83" an verschiedenen Orten auf. Der Name steht für jeden 1000. Konstanzer Bürger.