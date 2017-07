Konstanz Beobachtungsstation Netta saniert: Die Vögel immer im Blick

Vogelschützer nutzen die Plattform, um Vögel zu beobachten und Wassersportler auf die Schutzzone aufmerksam zu machen

Konstanz – Hier arbeiten seefeste Naturliebhaber. Sie stehen früh auf, beobachten und zählen Wasservögel und mahnen Wassersportler, die dem Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried zu nahe kommen. Rund 40 Helfer erfassen auf der Beobachtungsstation Netta, wie sich die Vogelbestände am Schutzgebiet verändern. Nach einer Grundsanierung der Netta müssen sie nun nicht mehr fürchten, dass sie nasse Füße bekommen. Die 90 Jahre alte Tradition der Vogelbeobachtung auf der Plattform an den Grenzen des Schutzgebiets Wollmatinger Ried, Untersee-Gnadensee, kann fortgesetzt werden.

Schon seit 1927 gibt es dort eine schwimmende Arbeitsplattform für Vogelkundler. Ein Schweizer Lehrer, der sich in Konstanz als Ornithologe engagierte, habe den Bau angeregt, sagt Harald Jacoby vom Naturschutzbund, der sich mit der Geschichte der Plattform beschäftigte. Damals habe die Stadt Konstanz noch selbst Bodenseeforschung betrieben und die schwimmende Station geschaffen. Im Zweiten Weltkrieg sei sie beschlagnahmt und zur Grenzbeobachtung eingesetzt worden, sagt Jacoby, der vor 60 Jahren erstmals auf der Netta war. Seitdem hat er dort viele Wochen verbracht. Eine zeitlang gehörte die Netta zur Vogelwarte in Radolfzell, 1971 hat sie der Konstanzer Naturschutzbund übernommen. Seitdem war sie mehrfach von Fremden demoliert und von Umweltschützern renoviert worden. Zuletzt wurde sie vor neun Jahren saniert. Dieses Mal sind faulende Hölzer ausgetauscht worden. Die Kosten in der Höhe von 6000 Euro übernahm größtenteils die Umweltstiftung einer Stuttgarter Brauerei.

Die Netta sieht ein bisschen aus wie ein Hausboot, das allerdings keinen Antrieb hat. Die Netta muss von Muskelkraft in die Flachwasserzone geschoben oder von anderen Booten geschleppt werden. Die Helfer leben für eine oder mehrere Wochen auf der Plattform mit Kajüte. Es gibt einfache Kojenbetten, einen Tisch und Stühle, einen Gas-Kocher und eine Toilette. Zu den Aufgaben der Helfer gehört das Zählen des Vogelbestands, so etwa der mehr als 1000 Schwäne, die sich zum Wechsel des Federkleids ans Ufer des Wollmatinger Rieds zurückgezogen haben. In der Wechselzeit können die großen Vögel für einige Wochen nicht fliegen, deshalb suchen sie Stellen am See auf, an denen sie vom Menschen weitgehend unbehelligt sein sollten. Die Uferzonen des Wollmatinger Rieds gehören zu den bedeutendsten Naturreservaten am Bodensee.

Rot-weiß-rote Schilder mahnen: Hier haben Wassersportler nichts zu suchen. Wer die Hinweise ignoriert, wird von Helfern auf der Plattform mit Lautsignalen auf den Fehler hingewiesen. Die Naturschützer informieren, warum es wichtig ist, die Rückzugszonen der Tiere nicht zu stören.

Die Helfer sammelten zudem Daten zu der Frage, welche Auswirkungen die Fischerei auf die Vogelbestände hat, sagt Eberhard Klein, Geschäftsführer des Nabu Konstanz. Für Berufsfischer gelten Ausnahmen. Sie dürfen in die Flachwasserzonen fahren. "Das ist ein klarer Störfaktor." Für Willi Mosbrugger gehören Arbeitsaufenthalte auf der Plattform zum Jahresablauf. "Ich bin immer eine Woche lang auf der Netta. Dieses Mal sind es sogar zwei." Frühes Aufstehen immer inklusive.

Die Netta

