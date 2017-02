Allmansdorf Bella Italia am Bodensee: So war's beim Frühschoppen der Allmansdorfer Quaker

Bella Italia am Bodensee: So war's beim Frühschoppen der Allmansdorfer Quaker

Bilder, Bericht und Videos vom Frühschoppen der Allmansdorfer Quaker finden Sie hier

Italien. Land der Liebe, des Vino, der ewigen Sonne. Und der unerfüllten deutschen Sehnsüchte. Die Quaker bestätigten beim Frühschoppen das, was sowieso alle längst ahnten: Konstanz ist die nördlichste Stadt von Bella Italia. Der Apennin beginnt dort, wo die Allmannsdorfer Höhe endet. Oder, wie der Italiener sagt: Ti amo, Tuttouomovillagio. Ich liebe Dich, Allmannsdorf.



Eigentlich können sich die 300 Besucher den Sommerurlaub sparen. Eine dreistündige Busfahrt mit Quaker-Reisen über den italienischen Stiefel hat einen höheren Erholungswert. Und wenn dann auch noch direkt nach dem Einstieg in den Bus acht bezaubernde Bambini zu Viva La Mama herzerweichend tanzen – spätestens dann steht die Scala neben dem Hohenegg und der Turm der Jugendherberge neigt sich gen Pisa.



Station machte der Bus zunächst in Venedig. Die Touristen aus Germania stellten Nase rümpfend fest, dass der Bodensee im Vergleich zur Lagune geradezu wohltuend duftet. Oder, wie es die kleinste Mitreisende, Carla Bucher, formulierte: „Hier stinkt’s!“ Andreas Eichberger schwebte als Gondoliere ein und sorgte mit seiner hocherotischen Statur bei Petra Oser für Hitzewallungen. „Stadt der Liebe, da wollte ich schon lange hin, allein wegen meiner Triebe. Ich suche einen Mann, mit dem ich amore machen kann.“



Entzückend die drei Nachwuchsnarren Silja Vayhinger, Helen Bucher und Geburtstagskind Carla Bucher. In Rom erhielten sie höchstpersönlich eine Audienz beim Papst. Il Papa hatte gleich einen Rat an diejenigen, die an Fasnacht etwas zu tief in den Weinkelch schauen: „Morgini Aspirini.“ Christoph Vayhinger und Wolfgang Satzger als Kardinäle von Rom stellten triebgesteuert fest: „Evangele, die hond’s guat. Die hond zwar kon Dom, doch Frau und Kinder.“ Das brachte sie zu folgendem Schluss: „Wer Nachwuchs will, auch schnacksle muss.“







Nächster Halt: Mailand, Scala. Was übersetzt so viel heißt wie: Konstanz-Süd, Bodenseeforum. Luciano Pavarotti alias Wolfgang Gerstenlauer begeisterte mit erstaunlicher Körperfülle und noch erstaunlicherer Gesangskunst die Ragazzi und Ragazza in der Halle, die kochte wie der Vesuv. Zur Eruption kam es, als viele schöne Frauen und mehr noch schönere Männer tanzten, als galt es, die Sonne hinter Capri zu betören. Das einzig traurige am Quaker-Frühschoppen: Irgendwann war er zu Ende.