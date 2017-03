Konstanz Beklemmend und provokant: Theater Konstanz bietet mit "Invasion I" ein interaktives Experiment

In einer Inszenierung in der Werkstatt des Theaters Konstanz geht es um Ängste, Überwachung und Bedrohungen für das freie Leben. Es ist ein Fest der Überwachungskameras.

Rote Lampen warnen. Das Publikum, eine kleine verschworene Gruppe, wird von Akteurin Johanna Link im Foyer eingestimmt auf das bevorstehende Theaterstück. Was läuft normalerweise im Theater ab? Das Publikum sitzt still, die Schauspieler stehen und agieren. Allein die Sprache bewegt. Stand der Weltuntergang nicht seit 3000 Jahren auf der Agenda? Untergang ist wohl zeitlos? Was wird kommen, fragen sich die Teilnehmer, oder war es das Publikum? Sicherheit ist gefragt, selbst im Theater der Apokalypse. Wer schweigt, dem passiert nichts, oder sollte es heißen, wer nicht negativ schreibt, dem passiert nichts? Brandaktuell ist „Invasion I“. Beruhigend zu wissen oder beunruhigend?

„Das Projekt wird videoüberwacht“, steht auf der Eintrittskarte. Wir folgen brav in die Tiefgarage. Ist das der Herdentrieb? In der Tiefgarage der Werkstatt spielt die erste Szene. Ein Obdachloser erwacht auf seiner Matraze, treffend gegeben von Odo Jergitsch. Eine Mundharmonika ertönt. Eine generelle Anklage gegen das System wird gesprochen. In einer Parklücke steht ein flotter Youngtimer-Porsche unter einer Plane. Warum sind Smartphones so billig? Weil es Kinderarbeit und Kindersoldaten gibt, brüllt der Landstreicher. Die Apokalypse des Johannes kommt ins Spiel. „Selig sind, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind.“ Der Weltuntergang naht. „Stellt euch vor, es gibt kein Gas, keinen Strom, kein Wasser und kein Geld mehr“, rotzt Jergitsch dem stehenden Publikum entgegen. Die Welt steht Kopf. Lord Byron, Dichter, Dandy und Aristokrat, wird rezitiert. Es geht weiter nach oben. In kleinen Gruppen. In einer Kontrollschleuse wird man, vom freundlich-bestimmten Personal, aufgefordert ,,Mobiltelefon wie Chronograph“ abzugeben. Wer sich weigert, kommt nicht in den Saal der „last suppe“.

Drinnen, an der langen Tafel, ist Schweigen verordnet. Es gibt Linsen-Suppe und heimischen Rotwein. Selbst dafür müssen alle unterschreiben, kein Risiko, keine Gewähr für Übelkeit. Seitlich flimmern Monitore, sie begleiten das „letzte Abendmahl“ mit Schleifen von News aus aller Welt, Fake-News nicht ausgeschlossen. Nur ein Sender strahlt in Echtzeit. Was vor der Tür passiert, geben Überwachungskameras wieder. Keine, keiner der Teilnehmer wagt es ernsthaft aufzubegehren. Sind wir Sklaven des Systems? Es passierte nichts, außer eine lächelnde oder lächerliche Verständigung durch Handzeichen und Blicke. Da nichts passierte, womöglich ein Schwachpunkt des Stücks, durften alle brav ihre Suppe auslöffeln und Rotwein trinken, bis es hieß: „Ihre Zeit ist abgelaufen.“

