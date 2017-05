Konstanz Beim Konstanzer City-Radrennen kommt Ben-Hur-Stimmung auf

Gaudi auf der Laube: Neben dem sportlichen Wettbewerb gibt es am 21. Mai auch ein Wagenradrennen. Wer Lust auf den Gaudi-Wettbewerb mit den neuen Lastenrädern hat, sollte sich beeilen: Bis Sontag verlost der SÜDKURIER exklusiv einen Startplatz.

Neuerungen sind auch bei traditionsreichen Veranstaltungen unverzichtbar. Durch Ideenreichtum glänzt der Velo- und Motorfahrer-Club Konstanz (VMC), der nicht zuletzt mit dem City-Radrennen auf der Laube bei allen Generationen die Begeisterung für den Radsport wecken möchte. Diese eingeführte Radsportveranstaltung ist nicht nur für ambitionierte Rennradfahrer, sondern auch für leidenschaftliche Amateure ausgelegt. Glanzlicht war im vergangenen Jahr die Premiere des Laufradrennens, wo die ganz kleinen Kinder ihre erste Runde auf der Rennstrecke drehen konnten. Am 21. Mai feiert eine weitere neue Disziplin ihr Debut: Das erste Konstanzer Wagenradrennen.

"Wie Ben Hur wird man sich fühlen", ist Daniel Bensberg, regionaler Anzeigenverkaufsleiter des SÜDKURIER, überzeugt. Gemeinsam mit dem VMC-Vorsitzenden Heiner Knittel hatte er die Idee zum Wagenradrennen. Die neuen Lastenfahrräder stehen ein Dreivierteljahr nach dem Start des Verleih-Systems weit oben auf der Beliebtheitsskala der Konstanzer Fahrradfahrer. "Damit fahren wir ein Gaudi-Rennen", beschlossen Heiner Knittel und Daniel Bensberg. Mehrere Lastenfahrräder gehen an den Start. Jedes Rad wird von einem Zweier-Team gefahren – einer tritt in die Pedale, der andere macht es sich in der Transportbox gemütlich. Nach einer Runde werden die Positionen getauscht.

Daniel Bensberg wird selbstverständlich gemeinsam mit einem Kollegen als SÜDKURIER-Team an den Start gehen; weitere Teams haben sich ebenfalls bereits angemeldet. Der SÜDKURIER als exklusiver Medienpartner des City-Radrennens verlost jetzt unter allen Fahrradfreunden, die Lust auf ein Gaudi-Rennen haben, einen Startplatz für ein Zweier-Team, das ersten Konstanzer Wagenradrennen sportlichen Ehrgeiz und Lust auf ein ungewöhnliches Vergnügen beweisen will, Teilnahmeschluss ist am Sonntag, 14. Mai.

Nähere Informationen und Anmeldungen: www.suedkurier.de/CityRadRennen