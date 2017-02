Beim Hemdglonker erhellen leuchtende Spottverse die Altstadt

Im Licht von Fackeln ziehen Schüler in Nachthemden durch die Niederburg: Am Schmotzigen ab 19 Uhr startet der traditionelle Hemdglonker-Umzug.

Der Traditionszug der Konstanzer Schüler hat seinen festen Platz im modernen Konstanz: Organisationschef Alexander Rößler freut sich dieses Jahr über besonders hohe Anmeldezahlen: Zehn Schulen wollen sich mit mehr als 50 beleuchteten Transparenten beteiligen, insgesamt erwartet er im Zug rund 3000 Teilnehmer, darunter fünf Fanfarenzüge, Schüler, 110 Begleitlehrer und Helfer aus verschiedenen Narrenvereinen, und natürlich die Gole, die Hemdglonker im Goliath-Format. An all diese gibt die organisierende Zunft, die Narrengesellschaft Niederburg, rund 200 Fackeln aus. Zum Abschluss am Stephansplatz steigt dort die Disco. Die Narrengesellschaft Niederburg bietet schon seit vielen Jahren diese Tanzgelegenheit für die Schüler an, die noch nicht in die Lokale dürfen. "Das ist eine wichtige Plattform für die Jugend", sagt Rößler. Trotz Auflagen, mehr Sicherheitskräfte einzusetzen, halten die Narren am Angebot fest.

Die Rhytüfeli, die Guggenmusik aus Tägerwilen, sollen als Schlussgruppe im Zug die einzigen sein, die kein Weiß tragen. Für alle anderen gilt: Wer ein rechter Hemdglonker ist, der trägt weißes Nachthemd und weiße Zipfelmütze, wahlweise zudem noch weiße Handschuhe und ein weiß gefärbtes Gesicht, und er bringt Rätschen oder Topfdeckel zum Lärmen mit. Ins weiße Hemdglonker-Häs sollten sich nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer und anderen Begleitpersonen werfen, sagt Rößler. Die Zuschauer dagegen könnten am Wegesrand gern den bunten Kontrast bilden. Ideal wäre es, würden Zuschauer die Schüler mit Konstanzer Narrensprüchen begrüßen. Rößler kennt selbst den Hemdglonker-Umzug seit seiner Kindheit. Er ist stolz darauf, dass er zum Weiterbestehen der Tradition beitragen kann.

Besondere Akzente im Hemdglonker-Umzug wollen Schülergruppen mit mehr als 50 Transparenten setzen. Diese zeigen Spottverse auf Lehrer und Schulen. Die Plakate sind traditionell auf Holzgestelle montiert, die von innen beleuchtet sind. So sind die Sprüche auch in der Dunkelheit gut zu sehen. Alexander Rößler sieht mit Freude, wie viele Schüler sich die Zeit genommen haben, die Plakate zu gestalten. Dies sei sicherlich auch auf den Fasnachtsunterricht der maskentragenden Vereine und Zünfte in Konstanz zurückzuführen. Inzwischen gebe es an jeder Schule einen Ansprechpartner, der dafür sorge, dass die Hemdglonker-Tradition nicht in Vergessenheit gerät. 1882 wurde erstmals in der Zeitung ein Hemdglonker-Umzug für Konstanz erwähnt. Die Wurzeln des Brauchtums reichen aber aller Wahrscheinlichkeit bis ins Mittelalter zurück, darauf deuten verschiedene Quellen hin. Möglicherweise sei schon vor 800 Jahren einer der ersten Hemdglonker in Konstanz beschrieben worden, sagt Alexander Rößler.