Konstanz Begegnungen mit einem echten Komponisten

Wer ist eigentlich Frédéric Bolli? Und wie klingt Musik, die 220 Jahre nach Mozarts Tod erfinden wurde? Die Konstanzer haben bis Ende Mai mehrere Gelegenheiten, das zu erfahren. Und der Komponist beruhigt: Ist zwar von heute, klingt aber trotzdem schön.

Wer den Terminkalender von Frédéric Bolli anschaut, kann sich kaum vorstellen, dass dieser Mann noch Muße für seine Musik hat. Doch zum Beginn von zwei für ihn besonders wichtigen Wochen ist der 63-Jährige eher erwartungsfroh als gestresst. Innerhalb weniger Tage ist er in drei größere Konstanzer Kulturprojekte eingebunden, und man nimmt ihm die Vorfreude darauf gerne ab, seine Arbeit einem möglichst großen Publikum vorzustellen. Bei zwei der Ereignisse werden Kompositionen von ihm gespielt, beim dritten hat er bei der Einstudierung geholfen.

Aber der Reihe nach. Am Mittwoch, 17. Mai, erklingt im Rahmen des Bodenseefestivals ein Programm für Klarinette, Viola, Klavier, Violine und Cello. Alle Kammermusik-Stücke setzen sich in irgendeiner Form mit dem Festivalthema Amerika auseinander, von Bolli erklingt "Rülpsodie, schon blau", eine Paraphrase von George Gershwins "Rhapsody in Blue". Doch Bernhard Röthlisberger, Alexander Besa, Martin Lucas Straub und Angela Golubeva spielen noch weitere zeitgenössische Stücke, unter anderem von Jiri Bezdek, Holmer Becker und dem auch als PDQ Bach bekannt gewordenen Peter Schickele. Beginn ist um 20 Uhr im Wolkensteinsaal des Kulturzentrums am Münster.

Einen ganzen Abend lang Bolli hören können die Gäste am Sonntag, 27. Mai. Ebenfalls im Wolkensteinsaal gibt es einen ungewöhnlichen Liederabend. Bolli hat Gedichte eines Schriftstellers vertont, den als Kinderbuchautor jeder kennt, als Lyriker aber fast niemand: Michael Ende. Der Zyklus heißt "Trödelmarkt der Träume" und wird aufgeführt von Alexander Seidel (Countertenor) und Andreas Wiesle (Klavier). Bolli, der seine Musik als "gemäßigt modern" und für breite Hörerschichten geeignet bezeichnet, hat für seine Klänge bei Berliner Chansons Anleihen gemacht. Endes Gedichte, "Mitternachtslieder und leise Balladen" seien eine echte Entdeckung, schwärmt der Komponist.

Zwischendurch ist Frédéric Bolli noch in ganz anderer Mission unterwegs. Für das neue Stück am Stadttheater "Alla Fine del Mare" hat er den Chor mit rund 20 Sängern aus Konstanz und von der Musikhochschule Trossingen einstudiert. Premiere ist am Freitag, 19. Mai, im Großen Haus des Stadttheaters, und Bolli freut sich auch darauf schon: Stücke von Giuseppe Verdi hat er für das vergleichsweise kleine Ensemble und für die Bühnenhandlung angepasst. Viele Proben und Konzerte also für den aus dem Schweizer Jura stammenden Musiker, der vor zwölf Jahren nach Konstanz zog. "Ich mache das gern", sagt Bolli, der einst Mathematik­lehrer war, "Musik muss man teilen".