Konstanz Befragung des ADFC: Konstanz belegt Spitzenplatz bei Fahrradfreundlichkeit

Konstanz belegt beim Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) in der Kategorie mittelgroßer Städte in Baden-Württemberg den ersten Platz.

Die gute Nachricht vorneweg: Konstanz gehört zu den fahrradfreundlichsten Städten der Republik. Bei den Städten zwischen 50 000 und 100 000 Einwohnern belegte sie in Baden-Württemberg Platz eins von dreizehn, im bundesweiten Vergleich Platz elf von 98. Konstanz erhielt eine durchschnittliche Gesamtnote von 3,4. Die durchschnittliche Bewertung der Städte dieser Größe liegt bei 3,8. Bewertet wurde nach dem Schulnotensystem. Einzelne Kriterien wie Sauberkeit der Radwege, Konflikte mit Passanten oder Ampelschaltungen mussten nach den beiden Extremen "Radfahren macht in meiner Stadt Spaß" bis hin zu "Radfahren bereitet in meiner Stadt Stress" benotet werden. Der vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ADFC durchgeführte Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und fand zum siebten Mal statt. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur fördert den Fahrradklima-Test aus Mitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans 2020.

Gregor Gaffga ist der Radverkehrsbeauftragte der Stadt Konstanz. Gegenüber dem SÜDKURIER äußerte er einerseits Stolz auf das Erreichte: "Ich freue mich, dass viele Radfahrende aus Konstanz sich am Fahrradklimatest beteiligt haben. Besonders stolz kann Konstanz auf den 1. Platz im Land in der Stadtgrößenklasse 50 000 bis 100 000 Einwohner sein. Die Befragten bescheinigen Konstanz, bereits eine Radstadt zu sein, in der viel und gerne Rad gefahren wird.

“ Auf der anderen Seite jedoch möchte er die Kritikpunkte der Radfahrer nicht außer Acht lassen: „Gleichwohl werden auch Punkte aufgezeigt, bei denen das Fahrradklima in Konstanz noch Luft nach oben hat. Mit dem Handlungsprogramm Radverkehr werden viele der Schwachpunkte angegangen und ich bin zuversichtlich, dass wir uns als Stadt bis zur nächsten Befragung im Jahr 2018 weiter verbessern.“ Besonders gut schneidet Konstanz ab, wenn es um die Erreichbarkeit des Stadtzentrums geht. Gute Noten gibt es für die hohe Anzahl der Radfahrer sowie für Radler offene Einbahnstraßen. Negative Bewertung setzt es für häufigen Fahrraddiebstahl, schlechte Führung an Baustellen sowie schmale Radwege. Die Verwaltung verspricht, daraus zu lernen.

Der Fahrradklimatest

120 000 Bürger haben beim Fahrradklimatest 2016 abgestimmt und die Fahrradfreundlichkeit in 539 Städten bewertet. In Konstanz nahmen 174 Radfahrer teil, womit die Umfrage laut ADFC repräsentativen Charakter besitzt. Das Spannende ist, dass die Fragen und der Befragungszeitraum für alle Städte gleich sind. Dadurch wird ein direkter Vergleich möglich: Wie schneidet meine Stadt im Vergleich zu einer vergleichbar großen Stadt in meinem oder einem anderen Bundesland ab? Welchen Platz belegt meine Stadt im Ranking? In welchen Bereichen wurde meine Stadt positiv bewertet und wo muss sich noch etwas verbessern?