Konstanz Bedauern in Litzelstetten über Riedles Rücktritt

Ortschaftsrat muss aufgrund beruflicher Veränderungen seine Tätigkeit aufgeben. Am 27. Juni stellt er den Antrag vor dem Gremium.

Er ist konstruktiv, überaus engagiert und gewissenhaft. So kennt man Markus Riedle. Jetzt sorgte er im Ortschaftsrat für eine Überraschung: Er gab bekannt, dass er zum 1. Juli sein Amt als Ortschaftsrat zur Verfügung stellen wird. "Am 1. Juli wechselt mein beruflicher Standort von Konstanz nach Friedrichshafen. Für meine ehrenamtlichen Tätigkeiten wird mir die Zeit fehlen", begründete Riedle und fuhr fort: "Die Entscheidung ist lange gereift und fiel mir nicht leicht. Ich tue es schweren Herzens, aber ich ziehe lieber früher die Reißleine, denn ich möchte nichts schleifen lassen." Diese Begründung ist bezeichnend für den engagierten Litzelstetter: Er macht immer etwas ganz oder gar nicht.

"Das kam für uns überraschend und wir finden es sehr schade", bedauerte Ortsvorsteher Wolfgang Gensle und sprach damit das aus, was alle Ortschaftsratskollegen auch denken. "Markus Riedle war immer eine treibende Kraft und hat sich beharrlich eingesetzt. Sein Wissen über den Ort wird uns ebenfalls fehlen. Aber die Entscheidung müssen wir wohl akzeptieren."

"Wir bedauernd es sehr", meinte auch Ortsverwaltungsleiter Klaus Frommer und Ortschaftsrat Hansjörg Herrmann ergänzte: "Aber die Entscheidung ist nachvollziehbar." Seit 17 Jahren ist Markus Riedle engagiert als Ortschaftsrat tätig. Er war die treibende Kraft, dass die Jugend einen Treffpunkt bekam, und kümmerte sich bislang federführend im Jugendausschuss für die Belange der Heranwachsenden. Darüber hinaus geht auch die Kirchturmbeleuchtung auf sein Konto. Tatkräftig wirkte er als Vorsitzender der Bürgerstiftung. Erst jüngst fand unter seiner Ägide die erfolgreiche Premiere des Bürger-Brunch statt.

"Selbstverständlich werde ich all meine Gremien geordnet übergeben und nachbegleitend mitwirken", so Markus Riedle, der bezüglich seines Nachfolgers oder Nachfolgerin anmerkte: "Junge Gedanken und neue Impulse tun gut." In der nächsten Sitzung am 27. Juni wird er offiziell den Antrag auf Entpflichtung stellen.