Konstanz Bavarian Brass im Konstanzer Münster: Was für ein prachtvoller Abschluss für das Jahr 2016

Die große Kirche zweimal fast ausverkauft, Musik von Bläsern und Orgel mal besinnlich und mal heiter und viele begeisterte Zuhörer: So war das Silvesterkonzert im Münster.

Silvesterabend und auch der Abend davor im Münster: Das konnte musikalische Dank- und Bittandacht, durfte aber mit den „Bavarian Brass“ auch ein Stück musikalische Champagnerlaune sein. Die sechs Künstler, allesamt bayerisch-fränkisch-österreichische Musiker, stecken sich hohe Ziele: Alte und neuere Musik in eigenen Arrangements für eine ausdrucksstarke Besetzung zu höchst qualitätvollem Klingen zu bringen: vier Trompeten, Orgel und Schlagwerk.

Renaissance-Hofmusik eröffnete feierlich mit Marschtrommel und Langtrompeten: Der englische König Heinrich VIII. hatte seine Auftrittsmusik selbst komponiert. Auch Johann Sebastian Bach war oft sein eigener Arrangeur gewesen; von ihm klangen von der Empore herunter die Obrigkeit verherrlichende Kantatenchöre in schmetterndem Trompetensatz, wuchtigen Paukenschlägen und orchestrierender Orgel; stillere Andachtstöne dann in Bachs beliebtem „Jesus bleibet meine Freude“; schließlich das Orgelpräludium G-Dur, von Maximilian Betz elegant und allegro-flüssig gespielt.

Mit Tusch wurde Giulio Romano Caccinis „Ave Maria“ eingeleitet, dem man in der elegischen Melodie die frühbarocke Herkunft fast nicht mehr anmerken konnte. Ganz feine und doch voluminöse romantische Töne holte am Altar des Münsters Christoph Günther mit virtuos agierenden Händen aus der Marimba in Evelyn Glennies „Little Prayer“ heraus, bevor er in Peter Sadlos „Cocos confitados“ südlich heiße Tonfolgen präsentierte.

Von liedhaftem Choral bis zu Fortissimo-Tutti extremer Höhe wuchs das „Amen“ von Pavel Stank zu andächtiger Größe. Stramm marschierend, wuchtig und orchestral auftrumpfend kam Nicolas Jacques Lemmens’ „Fantasie“ daher. Farbig registrierend improvisierte Christian Betz an der Orgel über Georg Friedrich Händels „Tochter Zion“: Da trafen sich atonale Cluster, Wellenbewegung, Vogelzwitschern, Mystisches, schließlich barock inspiriertes Jubelfinale sogar heimlich mit „Stille Nacht“.

„Im alten Stil“ suitenartig und bravourös spielten sich Bläser und Orgel zu (Gordon Young), wurde „Highland Cathedral“ zum melodiös aufblühenden Belcanto mit treibender Snaredrum und Perkussionswucht. Da war „Conquest of Paradise“ ein grandioser Schlusspunkt, als die Trompeter anfänglich zur Stimme griffen und dann die zunächst mollschwere, dann dur-feierliche „Henry Maske“-Hymne im Bolero-Rhythmus grandios auf allen Instrumenten durchführten, nicht ohne auch mal Ravels Bolero-Melodie eingebaut zu haben.

Voller Applaus aus zweimal vollem Münster; kurzes „Carmen“-Medley von der Marimba und als Aha-Effekt zur Begrüßung des neuen Jahrs: Marc-Antoine Charpentiers „Te Deum“-Präludium.

Bavarian Brass

Das im Fränkischen beheimatete Bläser-sextett mit vier Trompeten, Orgel und Schlagzeug spielt vor allem alte und neuere Musik, die das Mitglied Benjamin Sebald meist selbst für das Ensemble arrangiert. Der prachtvolle Trompetenklang mit konzertanter Beteiligung der Orgel und Schlagwerkgrundierung haben das Sextett weit bekannt gemacht. Sie alle sind lehrend an Schulen und Hochschulen oder mitwirkend in Orchestern tätig: Benjamin Sebald (Leitung), Florian Zeh, Volker Hemedinger, Dominik Thoma (Trompeten), Christoph Günther (Schlagwerk) und Maximilian Betz (Orgel). (rmü)