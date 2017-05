vor 1 Stunde SK Konstanz Bauprojekt Z-Brücke: Der Rohbau ist fertig

Eines der größten Bauvorhaben in Konstanz ist im Rohbau fertig: Die Z-Brücke im Stadtteil Petershausen nimmt Konturen an. Ab Oktober können Fußgänger und Radfahrer unabhängig von den so oft geschlossenen Schranken die Gleise überqueren.