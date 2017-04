Konstanz Bald freie Fahrt im Tägermoos

Die Vollsperrung des Gottlieber Zolls und der Konstanzer Straße für den Autoverkehr endet voraussichtlich noch vor Ostern

Konstanz – Die Bauarbeiten an der Konstanzer Straße im Tägermoos sind zügig vorangekommen. Wenn das Aprilwetter nicht noch einen dicken Strich durch die Rechnung macht, dann kann die Straße noch vor Ostern, und aller Voraussicht im Laufe des Donnerstags, 13. April, wieder für den Verkehr freigegeben werden. Davon geht Rolf Uhler aus, der Bauverwalter von Tägerwilen. Seit Ende Oktober waren der Gottlieber Zoll und die Straße nach Gottlieben für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Wenn der Weg für den motorisierten Verkehr wieder freigegeben ist, dann müssen sich Autofahrer neu auf ein Überholverbot auf der Strecke nach Gottlieben einstellen. Damit könnte der Schleichweg über die dörfliche Straße und den kleinen Zoll nach Konstanz unattraktiver werden. Auf der Konstanzer Straße sind viele mit landwirtschaftlichem Gerät unterwegs. Immer mehr Einkaufstouristen hatten zuletzt bei Staus an den Hauptverbindungswegen nach Konstanz den Umweg über den kleinen Zoll und das Konstanzer Wohnviertel Paradies gesucht – zum Ärger der Anwohner. Nach Angaben Uhlers bewegen sich auf der Konstanzer Straße bis zu 8000 Fahrzeuge am Tag. Die Zahl der Pendler zwischen Konstanz und Tägerwilen liege aber bei nur etwa 2000.

Wegen Kanalarbeiten war die Konstanzer Straße seit Ende Oktober für Autos gesperrt worden. Es ging darum, Tägerwilen und Gottlieben an die Kläranlage in Konstanz anzuschließen. Die Öffnung der Straße nutzen weitere Versorger für Modernisierungsarbeiten. Die politische Gemeinde Tägerwilen bauten Wasser- und Stromleitungen aus und die Stadtwerke Konstanz sanierten die Gasleitung. Im Anschluss wurde der komplette Straßenbelag erneuert. "Wir hatten Glück mit dem Wetter. Der Zeitplan ist voll aufgegangen", sagt Rolf Uhler. Voraussichtlich im Winter 2018/2019 rücken erneut Baumaschinen in der Konstanzer Straße an. Dann soll der Radweg auf mehr als drei Meter verbreitert werden. Das Projekt steht seit langem auf der Wunschliste der grenzüberschreitenden Projekte.