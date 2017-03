Konstanz Bagger gegen Blei: Arbeiten an Konstanzer Montessori-Häusern dauern zwei Monate

Bagger gegen Blei: Arbeiten an Konstanzer Montessori-Häusern dauern zwei Monate

Rund um Kinderhaus und Kinderkrippe des Konstanzer Montessori-Vereins wird bis Ende Mai kontaminierter Boden entsorgt

Auf zwei Grünflächen zwischen und neben Kinderhaus und Kinderkrippe des Montessori-Vereins werden derzeit schädliches Blei und PCB (Polychlorierte Biphenyle) entfernt, die vor rund einem Jahr hier entdeckt wurden. Die Erde wird abgetragen und angehäuft. Walter Rügert, Pressesprecher der Stadt, sagt dazu: "Mit der Beseitigung der Bodens wird in den nächsten Tagen begonnen. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, folgen landschaftsgärtnerische Arbeiten. Wir gehen davon aus, dass die Arbeiten bis Ende Mai andauern werden. Die Rasenflächen sind dann jedoch nicht gleich belastbar."

Renate Hipp, Leiterin des Kinderhauses, ist glücklich, dass die Arbeiten losgegangen sind: "Wir freuen uns riesig. Langsam war es notwendig, da wir 92 Kinder betreuen, mit denen wir zum Berchenspielplatz gehen müssen." Renate Hipp hat die Problematik von Beginn an transparent mit den Eltern diskutiert. Auch ein Elternabend wurde dazu einberufen. "Da die Sache ja nicht wirklich tragisch ist, haben die Eltern ganz toll mitgespielt und tragen die Arbeiten im Garten problemlos mit."

Wie schlimm die Kontaminierung wirklich war oder ist, steht noch nicht fest. Hierzu heißt es aus dem Rathaus: "Es ist nicht zu erwarten, dass es schlimmer ist als befürchtet. Dies wird sich erst im Zuge der Arbeiten herausstellen", sagt Martin Wichmann vom städtischen Umweltamt. Was genau in welcher Menge in der Erde abgelagert war, steht erst nach der Analyse fest. Martin Wichmann stellt klar: "Der Betrieb des Kindergartens kann unbedenklich weitergehen. Der Bauablauf wurde mit allen Fachbehörden, unter anderem mit dem Gesundheitsamt abgestimmt." Den Grund für die lange Umsetzung der Dekontaminierung nennt Wichmann ebefalls: "Weil die Planung und die erforderlichen Abstimmungen sich länger hinzogen haben als ursprünglich angenommen."

.Ein Video von den Baggerarbeiten bei den Konstanzer Montessori-Häusern im Internet unter:www.sk.de/exklusiv