Das Gerüst für den Brückenbau im Nordwesten wird demontiert. Die Brücke selbst ist erst im Oktober fertig. Auch am Ausbauende geht es nun weiter.

Wie bereits Mitte Mai wird die B 33 bei Allensbach zwischen dem Anschlussknoten Mitte (Abfahrt Gewerbegebiet) und dem Anschluss im Westen des Orts drei Nächte lang komplett gesperrt: von Montag, 24. Juli, bis Donnerstag, 27. Juli, jeweils von 22 bis 5 Uhr. Grund ist der Brückenbau im Nordwesten von Allensbach in der Verlängerung der dortigen Holzgasse, so die Neubauleitung Singen. Im Mai war hierfür ein Traggerüst aufgebaut worden, damit die Baufirma den Brückenüberbau anfertigen konnte. Diese Arbeiten sind abgeschlossen, das Traggerüst kann wieder abgebaut werden und dafür sei die erneute nächtliche Sperrung nötig, so Yvonne Guduscheit, die Leiterin der Neubauleitung. Der Verkehr werde so umgeleitet wie im vergangenen Mai und im November 2016, als die alte Brücke abgerissen wurde (siehe Info).

Die Brücke selbst sei aber noch nicht ganz fertig, es fehlen noch der Fahrbahnbelag, Geländer und Abdichtungen, erklärt Guduscheit. Diese Restarbeiten sollen noch bis Oktober andauern. Erst dann können Landwirte, Radfahrer und Fußgänger über die neue Holzgassenbrücke wieder die B 33 überqueren. Dieses Bauwerk aus Spannbeton ist nun rund 42 Meter lang, weil hier später einmal die vierspurig ausgebaute Bundesstraße hindurchführen wird. Die Kosten für den Brückenbau inklusive Traggerüst beziffert Guduscheit mit 1,12 Millionen Euro.

Das Traggerüst besteht aus 24 Stahlträgern und fünf Hilfsstützen. Die Sperrung der B 33 sei nötig, weil sonst diese schweren Lasten über dem Verkehr schwebend transportiert werden müssten. Guduscheit erklärt, für den Abbau werden ein Autokran und ein sogenannter Hubsteiger eingesetzt. Letzteres sei eine Art Hebebühne, mit der zum einen Arbeiter unter das Traggerüst zur Demontage befördert und zum anderen abgebaute Teile nach unten gehoben werden. Für den Abbau seien ebenfalls drei Nächte angesetzt, weil auch ohne Verkehr keine Teile auf die Fahrbahn fallen dürfen, damit diese nicht beschädigt wird. „Wo man eine Schraube angezogen hat, muss man sie wieder losdrehen“, so Guduscheit. „Und wo man ein Teil hochgehoben hat, muss man es wieder runterheben.“

Für den Aufbau des Traggerüsts im Mai hatte die beauftragte Firma letztlich nur zwei Nächte benötigt. Ob es auch diesmal etwas schneller gehen könnte, sei schwer zu sagen, so Guduscheit. „Es dauert in jedem Fall nicht länger als drei Nächte.“ Regen oder Wind würden die Arbeiten nicht behindern, wohl aber Gewitter, „weil man direkt am Stahl dran ist“. Die Neubauleitung sei aber ebenso wie die tätige Firma daran interessiert, so schnell wie möglich fertig zu werden. Verkehrsprobleme habe es im Mai durch die nächtliche Sperrung und Umleitung nicht gegeben, berichtet Guduscheit. Die Verkehrsteilnehmer hätten so etwas natürlich nicht gern. „Aber bei mir kamen keine Beschwerden an.“ Dies bestätigt der Allensbacher Bürgermeister Stefan Friedrich: „Das war problemlos und ging sehr gut über die Bühne. Nachts sind keine Verkehrsmassen unterwegs.“

Straßenbau ohne Verkehr

Zudem geht nun bald auch westlich von Allensbach der Straßenbau richtig los. Im August beginnen die Arbeiten beim bisherigen, vierspurigen Ausbauende, kündigt Guduscheit an. Dann werde die komplett neue B 33 mit vier Fahrspuren durch das bereits vor über einem Jahr gerodete Waldstück auf einer Länge von rund 1,2 Kilometern hergestellt – bis zu der Stelle im Westen der Gemeinde, wo die neue auf die alte Bundesstraße trifft. „Man hat hier den richtigen Neubau einer Straße und kann abseits des Verkehrs bauen“, betont sie. Deshalb werde dieser Abschnitt im Vergleich zum sonstigen B 33-Ausbau auch relativ schnell gehen. „Wir hoffen, dass wir den Verkehr Ende 2018 auf die neue Trasse legen können“, so Guduscheit.

Ob das zeitlich hinhaut, hänge freilich davon ab, wie der kommende Winter wird. Bei diesem Neubau wird auch das bereits seit einigen Wochen in der Landschaft stehende, brückenartige Bauwerk integriert als Teil der Straße, denn diese wird künftig rund fünf Meter über dem Gelände auf einem Damm verlaufen. Wie der B 33-Projektleiter Daniel Schrodin schon einmal erklärte, liege das daran, weil eine autobahnartige Straße wie die vierspurige B 33 vom Höhenverlauf möglichst gleichmäßig sein sollte. Und das schon errichtete vermeintliche Brückenbauwerk wird dann ein Durchlass unter der neuen Straße sein für einen Wirtschaftsweg und Wildtiere. Guduscheit rechnet damit, dass die beauftragte Baufirma für diesen Abschnitt mit großen Maschinen im Einsatz sein wird, weil die Arbeiten sonst kaum in der geplanten Zeit zu schaffen seien.

Auch danach soll es im Westen von Allensbach zügig weitergehen. Wenn der Verkehr auf der neuen vierspurigen Straße rollt, werde der B 33-Anschluss in Allensbach West bis voraussichtlich Mitte 2019 gebaut, kündigt Guduscheit an. Wo jetzt die Abzweigung nach Markelfingen ist, werde ein Kreisel gebaut. Die Auffahrt zur B 33 Richtung Radolfzell bleibe wie bisher, führe dann aus dem Kreisel heraus. Die Abfahrt von der B 33 Richtung Allensbach werde aber teils neu gebaut. Diese mündet künftig in der Auffahrtsstrecke und führt von dort in den Kreisel. Die Kosten für diesen B 33-Abschnitt inklusive aller anderen Wegeverbindungen sollen bei 8,4 Millionen Euro liegen, so Guduscheit.

Die Umleitung

Aus Richtung Radolfzell kann der Verkehr nach Konstanz wie schon bei den B 33-Sperrungen im November 2016 und Mai 2017 auch vom 24. bis 27. Juli nachts durch Allensbach rollen. Aus Richtung Konstanz ist wieder eine Umleitung ab der Westtangente über den Bodanrück ausgeschildert: über Dettingen, Langenrain, Liggeringen und Güttingen. Auch Verkehrsteilnehmer aus Hegne und der Gemeinde Reichenau sollen offiziell diese Strecke nehmen, wenn es nach der Neubauleitung Singen geht. Allensbacher können aber – wie schon bei den früheren Sperrungen – ganz normal wie immer nach Hause kommen: sowohl im Westen wie im Osten oder über den Anschlussknoten Mitte. Einen Umweg machen müssen lediglich Autofahrer, die in diesen Nächten von Allensbach Richtung Radolfzell möchten. Weil die Auffahrt auf die B 33 im Westen von Allensbach noch bis Ende 2018 gesperrt ist und nun auch die B 33 ab dem Knoten Mitte, können diese Verkehrsteilnehmer über Kaltbrunn und Markelfingen fahren. (toz)