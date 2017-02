Konstanz Autotür im Gesicht: Streit zwischen zwei Autofahrern in Konstanz führt zu Handgreiflichkeiten

Zu Handgreiflichkeiten ist es am Donnerstag auf der Oberen Laube gekommen. Zwei Autofahrer stritten sich, der eine schlug dem anderen erst die Tür und dann die Faust ins Gesicht.

Die Fahrweise des jeweils anderen hat zwei Autofahrern am Donnerstag gegen 16.15 Uhr auf der Oberen Laube gar nicht gepasst. In der Tat waren die Gemüter so erregt, dass es zu Handgreiflichkeiten gekommen ist.



Ein 52-jähriger Fahrer soll nach Angaben der Polizei seinem 45-jährigen Kontrahenten die Fahrzeugtür ins Gesicht gestoßen und ihn anschließend mit der Faust geschlagen haben. Eine Streife der Bundespolizei konnte die Streitenden trennen. Dabei zeigte sich der 52-Jährige, der sich leicht am Kinn verletzte, auch gegenüber den Beamten aggressiv.



Der 45-Jährige erlitt ebenfalls Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 75 31) 99 50 zu melden.