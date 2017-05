Konstanz Autofahrer schlingert mit 1,8 Promille durch Konstanzer Industriegebiet

Die Polizei Konstanz hat im Industriegebiet einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten maßen beim Atemalkoholtest 1,8 Promille.

Der Mann war wegen seiner unsicheren Fahrweise einer Streife am Dienstag gegen 4.30 Uhr in der Max-Stromeyer-Straße aufgefallen. Die Beamten hielten laut einer Pressemitteilung der Polizei an und kontrollierten ihn. Nachdem ein Atemtest mit rund 1,8 Promille deutlich positiv ausgefallen war, veranlasste die Polizei eine ärztliche Blutentnahme veranlasst. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.