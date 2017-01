Konstanz Autofahrer prallt gegen Straßenschild

In der Konstanzer Schwedenschanze hat ein Autofahrer auf der Suche nach einem Parkplatz ein Verkehrsschild beschädigt.

Unachtsamkeit ist der Grund für eine Kollision in der Schwedenschanze in der Altstadt. Der Fahrer eines Mazdas ist nach Angaben des Polizeiberichts auf der Suche nach einem Parkplatz gewesen, als er beim Zurücksetzen des Autos gegen ein Straßenschild prallte. Der Unfall passierte am Mittwoch gegen 11.45 Uhr. Ein Schaden in Höhe von 2000 Euro ist dabei am Auto entstanden.