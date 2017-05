Konstanz Autofahrer müssen in Konstanzer Altstadt mit Umleitungen rechnen

Von der viel befahrenen Laube ist in Richtung Alte Rheinbrücke die Durchfahrt ab Ende Mai für ein Jahr nicht mehr möglich. Denn zum Einstieg in das neue C-Verkehrskonzept baut die Stadt den Rheinsteig um. Auch Radler, Fußgänger und Busfahrgäste müssen sich umgewöhnen.

Die Verkehrssituation in der Konstanzer Innenstadt: ein Dauerbrenner-Thema. Das längst beschlossene C-Konzept soll nach Überzeugung seiner Befürworter den Verkehrsfluss verbessern. Und die Stadt lässt den Worten nun auch Taten folgen, am Dienstag wurden die Details zur ersten Baustelle vorgestellt. Den Auftakt macht der Rheinsteig: Die Fahrbahnen dort werden nicht nur stadteinwärts, sondern künftig auch stadtauswärts einspurig. Fußgänger und Radfahrer finden dafür nach Ende der Arbeiten breitere Wege vor. Der Leiter des Tiefbauamts, Wolfgang Seez, redet zu Beginn der Vorstellung Klartext: "Den Rheinsteig wollten wir sowieso machen. In der jetzigen Form ist er fürchterlich." Nicht nur der Belag wird besser: Die Stadtwerke erneuern die Gas-, Wasser- und Stromleitungen sowie Glasfaserkabel. Die Entsorgungsbetriebe (EBK) sanieren ihre Kanäle.

Die Sanierungsarbeiten gliedern sich in zwei Bauabschnitte. Der erste ist von Mitte Mai bis November geplant. Sie beginnen mit vorbereitenden Arbeiten der Stadtwerke für Wasserleitungen und Stromversorgung am Webersteig in Höhe des Pulverturms. Voraussichtlich ab dem 29. Mai wird es ernst. Ab dann wird der Verkehr stadteinwärts einspurig über die am Rhein liegende Nordspur geführt. Die Durchfahrt von der Unteren Laube Richtung Alte Rheinbrücke ist dann nicht mehr möglich. Ebenso sind die Zufahrten Kloster-, Rheingasse und Webersteig vom Rheinsteig aus gesperrt. "Der Verkehr stadtauswärts wird großräumig umgeleitet. Für den Rad- und Fußverkehr ist der Rheinsteig während des gesamten Umbaus gesperrt. Fahrradfahrer müssen die Unterführung nutzen, dann durch die Niederburg und schließlich auf die Fahrradbrücke ausweichen", sagt Baustellenkoordinator Peter Martin. Für Bewohner, die ihren Hauseingang am Rheinsteig haben, ändert sich hingegen nichts: Provisorische Zugänge stehen jederzeit bereit.



Der zweite Bauabschnitt beginnt im November und dauert bis Juni 2018. Dann gehen die Sanierungsarbeiten auf der Rheinseite weiter. Der Verkehr rollt dann auf der neuen Straßenseite, und die Klostergasse kann teilweise wieder angefahren werden. Was nicht angefahren werden kann, ist die Untere Laube vom Humboldt-Gymnasium bis kurz vor der Einmündung zur Gartenstraße. Der Grund: Die EBK erneuern dort den Kanal. Der vom Rheinsteig kommende Verkehr bleibt nach der Kurve noch auf der Gegenspur, also auf der Seite der Niederburg. Erst kurz vor der Kreuzung wird der Verkehr über den Mittelstreifen zurück auf die andere Fahrbahn geleitet. Weiträumige Umfahrungen werden ausgeschildert, verspricht die Stadtverwaltung. Für Schulbusse steht eine Ersatzhaltestelle in der Gartenstraße bereit. Die Buslinie 5 fährt die Haltestellen Laube und Gartenstraße auf lange Sicht gar nicht mehr an.