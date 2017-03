Konstanz Autofahrer aufgepasst: Am 8. April wird in der Konstanzer Innenstadt verstärkt kontrolliert

Autofahrer aufgepasst: Am 8. April wird in der Konstanzer Innenstadt verstärkt kontrolliert

Mit einem Verkehrsaktionstag möchte die Stadt Konstanz am Samstag, 8. April, offensiv gegen Verkehrssünder vorgehen und an das Einhalten der Verkehrsregeln erinnern. Falschparkern droht der Abschleppdienst.

In seiner Ansprache beim Bürgerempfang hatte OB Uli Burchardt es angekündigt, nun macht er ernst: Verkehrssündern und Falschparkern in Konstanz möchte er einen Denkzettel verpassen, vor allem auswärtigen Besuchern, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten. Am Samstag, 8. April, wird die Großoffensive im Konstanzer Straßenverkehr stattfinden. Von 10 bis 20 Uhr sind in der gesamten Innenstadt sämtliche Mitarbeiter des Gemeindevollzugdienstes, Verkehrskadetten, Polizisten und zusätzliche Kontrolleure unterwegs.

Ziel soll es sein, die Verkehrsregeln wieder aktiv in Erinnerung zu rufen. "Und leider geht das bei den meisten nur über ein Bußgeld", sagt Hans-Rudi Fischer, Leiter des Bürgeramtes und der Ortspolizeibehörde. Ganz so drastisch wie der OB formuliert es Fischer nicht. Ihm geht es um alle, die einen flüssigen Verkehrsfluss behindern, egal ob Konstanzer oder nicht. "Oft ist es reine Nachlässigkeit. Mal eben schnell Brötchen holen oder den Lotto-Schein abgeben, aber wenn es zu einem Ernstfall kommt, kosten schon wenige Minuten Leben", sagt er.

Fischer spricht das immer wieder auftretende Problem an, dass Rettungskräfte im Stau stehen oder nicht in die Innenstadt gelangen können, weil keine Rettungsgasse gebildet wird oder Zufahrten zugeparkt sind. Es sei schon vorgekommen, so berichtet Fischer, dass die Feuerwehr vom Sternenplatz zur Bodanstraße eine halbe Stunde gebraucht hat. Die maximale gesetzliche Anfahrtszeit beträgt jedoch 10 bis 15 Minuten. Am Aktionstag werden Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes gemeinsam mit großen Fahrzeugen der Feuerwehr und THW eine Durchfahrtskontrolle durchführen.

Mit dabei auch etwa acht bis zehn Abschleppfahrzeuge, die jedes Auto mitnehmen werden, welches die Durchfahrt behindert. "Wir wollen ein deutliches Zeichen setzen", sagt Fischer. Er erinnert an einen Vorfall am 28. Dezember, als auf der Marktstätte ein unterirdischer Mülleimer gebrannt hatte. Die Feuerwehr musste sich erst den Weg über den Fischmarkt freiräumen, da dort etliche Pkw die Zufahrt versperrt hatten. "Zum Glück war es nur ein Mülleimer, aber es zeigt, wie wichtig freie Durchfahrten sind", sagt der Leiter der Ortspolizeibehörde.

Ebenfalls im Einsatz neben den Verkehrskadetten sind Polizisten, die dafür sorgen werden, dass die Busspuren freigehalten und die korrekte Straßenverkehrsführung eingehalten wird. Gerade in Stadelhofen würden Autofahrer die Einbahnstraßen in entgegengesetzter Richtung befahren, um ihren Weg zum Zoll abzukürzen. Da die Verkehrskadetten kein Anhalterecht haben, wird die Polizei an diesem Samstag mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort sein. Eine stets freie Busspur soll Besucher dazu animieren, von vornherein ihr Auto bei einem Park and Ride-Platz abzustellen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt zu fahren, so Fischer. Der Verkehrsaktionstag ist auch im Hinblick auf den Ostersamstag gedacht, dem ersten besonders starken Besuchertag des Jahres. Der Lerneffekt des Aktionstages solle bis zu dem Brückentag zwischen Karfreitag und den Osterfeiertagen anhalten, so Fischers Hoffnung.

Doch stehen nicht nur Sanktionen und Präventiv-Maßnahmen auf dem Programm, auch Informationen über alternative Verkehrsmittel soll es geben. Auf der Marktstätte werden die beteiligten Organisatoren zwischen 10 und 16 Uhr an Ständen über Mobilität aufklären. Besucher können mit verschiedenen Simulatoren Unfälle oder Alkoholfahrten erleben. Am Verkehrsaktionstag beteiligen sich die Radstadt Konstanz, Lastenfahrräder Tink, ADFC, Bus- und Fährbetrieb der Stadtwerke Konstanz, Schweizerische Schiffahrtgesellschaft, Thurbo AG, Mobilitätszentrale Konstanz, Kreisverkehrswacht Konstanz-Hegau, Polizeipräsidium Konstanz Referat Prävention und Car-Sharing.



Bußgeld und Knöllchen

Im Bereich des Bahnhofsplatzes wurden im Jahr 2016 insgesamt 2547 Strafzetel verteilt. In Stadelhofen waren es im selben Zeitraum 5025 Strafzettel. Der bundesweite Bußgeldkatalog sieht für folgende Vergehen Bußgelder vor: