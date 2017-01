Konstanz Autofahrer achten auf die Sicherheit: Nur wenig Unfälle mit falschen Reifen

Eine gute Nachricht im Winter: Es gibt wenig Glätteunfälle in Konstanz und Umgebung. Falsche Fahrzeugbereifung mit Sommerreifen ist hier kaum ein Problem. Unfallursachen liegen laut Polizei eher in überhöhtem Tempo.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt braucht es nicht unbedingt Schnee, damit Straßen rutschig werden und es vielleicht einen Unfall gibt. Dementsprechend fallen winterwetterbedingte Unfälle bei der Polizei auch unter den Begriff Winterglätte. In den vergangenen Tagen gab es mehrere solcher Unfälle bei Allensbach und auf dem Bodanrück. In Konstanz selbst verzeichnet die Polizei bisher wenig und der Bereich Konstanz/Allensbach/Reichenau schneidet auch im Vergleich zum gesamten Einzugsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz mit vier Landkreisen gut ab. Von 274 Unfällen aufgrund von Winterglätte im gesamten Präsidiumsbereich geschahen im Jahr 2016 lediglich zwölf im Bereich der Gemeinden Konstanz, Allensbach und Reichenau. Bisherige Unfälle im Januar 2017 seien noch nicht erfasst, erklärt Bernd Schmidt, Pressesprecher im Polizeipräsidium Konstanz. Ein Fall geschah erst vor zwei Tagen in der Bodanrück-Nachbarschaft: Ein Autofahrer, der Sommerreifen auf seinem Wagen hatte, geriet in Ludwigshafen ins Rutschen. Bei einer Kollision mit einer Mauer riss der Öltank des Autos auf.

Bundesweit taucht in den Berichten über Unfälle immer wieder das Stichwort Sommerreifen auf und dass diese auf einem beteiligten Fahrzeug montiert waren. In Konstanz und den benachbarten Gemeinden ist eine falsche Bereifung kaum ein Problem. Unter den zwölf Winterglätte-Unfällen im Jahr 2016 gab es nur zwei damit. Im restlichen Präsidiumsbereich waren es fünf. Dabei werde aber nicht speziell erfasst, ob Sommerreifen oder einfach nur abgefahrene Reifen auf einem Fahrzeug waren, erklärt Schmidt. "Meist ist nicht angepasste Geschwindigkeit die Unfallursache", sagt er. "Zu hohes Tempo verhindert auch mit Winterreifen keinen Unfall." Je nach den Wetter- und Straßenverhältnissen sei deshalb eine angepasste Geschwindigkeit wichtig.

Trotz der Gefahr, die Sommerreifen im Winter bei niedrigen Temperaturen und Eisglätte oder Schneematsch auf den Straßen mit sich bringen können, ist es rein gesetzlich so, dass Sommerreifen im Winter nicht generell verboten sind. Sollte aber etwas passieren und auf dem Fahrzeug waren zum Unfallzeitpunkt Sommerreifen, könne es teuer werden, erläutert Schmidt. Versicherungen zahlen dann eventuell nicht und je nach Ausgang eines Unfalls kann es bei einer Verletzung zum Beispiel auf eine fahrlässige Körperverletzung hinauslaufen. Trotzdem beinhaltet der Bußgeldkatalog auch Situationen ohne Unfälle, in denen es teuer werden kann, wenn die Polizei auf einem Fahrzeug im Winter Sommerreifen feststellt.

Polizisten schauten bei Unfallaufnahmen generell auf die Bereifung der Fahrzeuge, erklärt Schmidt. "Es wird geprüft, ob die Reifen die sind, die im Fahrzeugschein stehen." Außerdem prüften die Beamten, ob im Winter die entsprechenden Reifen mit der Markierung M+S (Matsch und Schnee) drauf sind und ob sie noch genug Profil haben oder eventuell bereits abgefahren sind.