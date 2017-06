Konstanz Auto in Konstanz macht sich selbstständig und kracht auf parkenden Wagen

Auto in Konstanz macht sich selbstständig und kracht auf parkenden Wagen

Fahrer vergisst Handbremse anzuziehen

Blechschaden in Höhe von 800 Euro ist laut Mitteilung der Polizei bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, in der Emmishofer Straße entstanden. Der Fahrer eines Pkw hatte beim Abstellen seines Fahrzeuges vergessen, die Handbremse zu ziehen. Das Auto rollte 300 Meter auf der Emmishofer Straße, ehe es nach einem Aufprall auf ein geparktes Fahrzeug zum Stehen kam.