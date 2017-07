Konstanz Auto-Sperre am Konstanzer Bahnhof: Bei der FDP wachsen die Zweifel

Das C-Konzept soll die Verkehrsmisere in der Konstanzer Innenstadt beheben helfen. Doch immer lauter wird die Kritik, dass es mehrere Zwangs-Wendepunkte geben soll. Jetzt fordert auch die FDP eine Überprüfung der Planungen. Und lässt mit einer weiteren klaren Aussage zum Altstadt-Verkehr aufhorchen.

Der Konstanzer FDP-Stadtverband fordert eine neuerliche Diskussion über die künftige Verkehrsregelung in der Altstadt. Vorsitzende Ann-Veruschka Jurisch erklärte bei der Hauptversammlung der Liberalen, vor einer Umsetzung des C-Konzepts mit seinem zentralen Element Durchfahrtssperre am Bahnhof müsse die Idee nochmals umfassend geprüft werden. Der Gemeinderat habe im Jahr 2013 auf der Grundlage der damaligen Fakten beschlossen. Inzwischen habe der Verkehr weiter zugenommen, sodass die Annahmen von vor Jahren möglicherweise keinen Bestand mehr hätten. Damit stellt sich der FDP-Stadtverband gegen die bisherige Beschlusslage der FDP-Ratsfraktion. Deren Vorsitzender Heinrich Everke verteidigte die Entscheidung von vor vier Jahren. Es sei aber möglicherweise sinnvoll, erst einmal neue Simulationen rechnen zu lassen, bevor ein zweistelliger Millionenbetrag in den Umbau von Kreuzungen, Ampeln und Parkhaus-Zufahrten gesteckt wird.

Mit der Verwaltungsspitze ging Jurisch überraschend hart ins Gericht. Für den örtlichen FDP-Vorstand sagte sie: "Wir nehmen eine gewisse Konzeptlosigkeit in der Exekutive wahr" – und das sei auch der Grund dafür gewesen, dass die FDP ein eigenes Zukunftskonzept für Konstanz erarbeite. Drei Kapitel – Wirtschaft und Arbeit, Stadt- und Verkehrsplanung, Zusammenleben und Kultur – sind bereits vom Vorstand verabschiedet. Unter anderem erhebt das Papier die Forderung, den Verkehr an besucherstarken Tagen konsequent von der Innenstadt auf Großparkplätze zu verdrängen – und zwar mit "ordnungsrechtlicher Durchsetzung". So deutlich hatte die FDP aktive Eingriffe in den Konstanzer Autoverkehr noch nie vorgeschlagen.

Abgesehen von den leichten Dissonanzen zum Thema C-Konzept, präsentierte sich die FDP zwei Monate vor der für die Partei diesmal besonders bedeutsamen Bundestagswahl geschlossen und zuversichtlich. Der Landtagsabgeordnete Jürgen Keck lobte die Arbeit des Konstanzer Ortsvorstandes ebenso wie Bundestagskandidat Tassilo Richter. In den vergangenen Monaten habe die FDP immer wieder mit größeren Veranstaltungen für Bürger Akzente gesetzt, lobte Keck. "Wir wollen agieren und nicht nur reagieren", sagte dazu Ann-Veruschka Jurisch. Georg Geiger, Vorsitzender der FDP-Kreistagsfraktion, sah in dem Thesenpapier auch schon einen Vorgriff auf die kommenden Kommunalwahlen. Für die Gemeinderats- und Kreistagswahlen 2019 könne aus solchen Überlegungen gut ein Wahlprogramm entwickelt werden.

Diskussionsstoff bis in den nächsten Kommunalwahlkampf hinein dürften auch weitere Punkte im FDP-Zukunftskonzept bieten. Sie bekennt sich die Partei ausdrücklich zur Tourismusstadt Konstanz, tritt weiterhin für den Bau eines Asisi-Panoramas ein, sieht im Bodenseeforum einen möglichen Wachstumsmotor und fordert den Bau eines zusätzlichen Konzerthauses unter der Leitlinie "groß denken", wie es in dem Papier wörtlich heißt. Zum Einkaufstourismus ist zu lesen, das Problem seien die Auswirkungen, die durch bessere Verkehrsplanung zu lösen seien. Zum Wohnbau will die FDP eine "Wachstumsdebatte führen", womit sie auf Distanz zu Oberbürgermeister Uli Burchardt geht. Einig mit ihm ist die Partei aber in dem Ziel, dass Konstanz eine Stadt für Menschen aller Einkommen bleiben müsse.

Bei der Kultur, erklärte Jurisch, will die FDP verstärkt privates Geld mobilisieren. Eine Kulturstiftung mit klar bestimmten Zielen schaffe eine Plattform, auf der sich Bürger auch über den Tod hinaus für die Stadt engagieren könnten. Zweckgebundene Fonds könnten zum Bau eines Konzerthauses oder für die Förderung der freien Kultur verwendet werden, ergänzte Heinrich Everke. An den kulturellen Leuchttürmen Philharmonie und Theater sowie an deren öffentlicher Trägerschaft wolle die FDP aber keinesfalls rütteln.

Die Partei vor Ort

Der FDP-Stadtverband hat nach Angaben von Schatzmeister Jean-Pierre Courteau derzeit 68 Mitglieder, zum Jahresende soll ihre Zahl auf 75 steigen. Der Stadtverband sieht sich nach seinen Aussagen "bestens gewappnet für die anstehenden Wahlkämpfe", auf den Konto liegen rund 17 000 Euro. Neben Mitgliedsbeiträgen sind seit November einige tausend Euro an Spenden eingegangen – meist von Stadträten, die einen Teil ihrer Sitzungsgelder an die Partei abgeben. (rau)