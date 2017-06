vor 1 Stunde SK Konstanz Ausufernde Party in Studentenheim führt zu Polizeieinsatz

Offenbar nicht mehr Herr der Lage waren Bewohner dreier Wohngemeinschaften, welche in einem Studentenheim in der Jakob-Burckhardt-Straße am Mittwochabend eine zunächst kleiner geplante Studentenparty ausrichteten, die jedoch im Laufe der Zeit immer mehr Zulauf verzeichnete und schließlich in eine über zwei Stockwerke des Heims verteilte Feier mit ca. 300 Personen mündete.