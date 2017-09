Konstanz Ausstellung in der Wessenberg-Galerie beleuchtet die Rolle Konstanzer Künstler

Die Ausstellung zeigt einen Ausschnitt der Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts. Die meisten Werke stammen aus eigenen Beständen der Wessenberg-Galerie.

Im 19. Jahrhundert waren Konstanz und München auf künstlerischem Gebiet eng miteinander verbunden. Joseph Moosbrugger, Friedrich Pecht und nicht zuletzt Marie Ellenrieder – als erste Frau überhaupt – studierten an der Münchner Kunstakademie.

Die Wessenberg-Galerie zeigt in ihrer Ausstellung "Künstler in München – Impressionen aus den Jahren 1810 bos 1914". In dieser Zeit habe München als Hauptstadt der Kunst gegolten – lange vor den Kaiserstädten Berlin und Wien, wie Leiterin Barbara Stark berichtet. "Das war nicht erstaunlich, denn durch seine Kunstakademie war es wichtig fürs Studium. Außerdem konnten die Künstler dort gutes Geld verdienen", erläuterte sie. Um 1900 hätten wohl rund 3000 Künstler, davon etwa 1000 Schweizer, in München gelebt. Den hohen Anteil Schweizer erklärt sie mit den günstigeren Lebenshaltungskosten als in der Heimat.

In der Ausstellung sind die Veränderungen in der Porträtmalerei nachzuvollziehen. Die Ausstellung erhebe jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, so Stark. Wie die Galerie-Leiterin erläutert, habe sich um 1850 mit Vehemenz die Landschaftsmalerei entwickelt. 1841 war nämlich die Ölfarbe aus der Tube entwickelt worden, was der künstlerischen Gestaltung im Freien neue Möglichkeiten eröffnete. Die Maler entdeckten das Dachauer Moos und das Voralpengebiet als beliebte Motive. "Gerne unter Einbeziehung von Tieren", wie Stark anmerkt. "Je mehr die Industrialisierung voran schritt, desto mehr holten sich die Menschen die Natur nach Hause", ergänzt sie.

Bis auf vier Ausnahmen stammen alle ausgestellten Werke aus eigenen Beständen. "Ich war überrascht, dass es so viel im Archiv gibt", erläutert Barbara Stark. Drei Bilder stammen von einem Hamburger Sammler. "Er meldet sich immer, wenn er etwas für uns hat". Das Bild "Promenadenplatz München" von Charles Vetter (1858 – 1941) aus dem Jahr 1914 gehört ebenfalls dazu. Über dieses Kunstwerk sei sie besonders froh gewesen, denn dies habe sich besonders gut als Plakatmotiv geeignet.



Zwei Räume widmen sich den Schweizern wie Ernst Kreidolf (1863 – 1956), Carl Theodor Mayer-Basel (1860 – 1932) und Albert Welti (1862 – 1912). "Ein eindrückliches Porträt seiner Frau, ein tolles Bild", schwärmt Barbara Stark über ein Werk von Wilhelm Balmer (1865 – 1922). Es ist übrigens auch das größte dieser Ausstellung. Balmers Nachfahren hätten dieses Bild nicht behalten wollen und schenkten es der Wessenberg-Galerie.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beeinflussten die sogenannten Malerfürsten das künstlerische Schaffen maßgeblich. Franz von Lenbach (1836 – 1903) war vielleicht der herausragendste von ihnen. Galerieleiterin Barbara Stark bewundert an ihm, wie er die porträtierten Menschen psychisch erfassen und umsetzen konnte. Mehr als 90 Ölbilder sowie Zeichnungen und Studien habe er vom ersten Reichskanzler Otto von Bismarck erschaffen.

Von Lenbach war es dann auch, der durch sein dominantes Wirken den Widerspruch anderer Künstler heraufbeschwor. Sie spalteten sich 1892 von der Münchner Künstlergenossenschaft ab und wurden wenig später als Münchener Secession bekannt. "Stilistische Vielfalt und Gegensätze prägten das Erscheinungsbild. Im Vordergrund stand der Grundsatz der Aktualität und der künstlerischen Qualität. Sie fungierte als Künstlergenossenschaft, diente wirtschaftlichen Interessen und der Kontaktförderung", erläutert Barbara Stark dazu.

Ende 1895 erschien erstmals die illustrierte Kulturzeitschrift "Jugend", die sich gegen den rückwärtsgewandten Historismus wandte, nach neuen Ausdrucksformen und Themen suchte und damit den Jugendstil begründete.

Künstler in München