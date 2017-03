Galerie Lachenmann zeigt Arbeiten von Justine Otto, Florian Pelka und Simon Czapla

Ist die Welt nicht schon längst, auch ohne Trump, aus den Fugen geraten? War sie überhaupt je schon einmal verfugt? Im Kosmos sind wir Menschen nur ein kleines Licht. Jahrtausende auf Mutter Erde verflüchtigen sich, auch ohne IS (Palmyra) und Taliban (Buddha-Statuen von Bamiyan), in Nullkommanichts, ihre Jahrmillionen gar gerinnen im Weltall zu läppischen Sekunden und weniger. Es ist eine Frage des Blicks und der zeitlichen Perspektive. – Mit eindrücklichen Wechseln der Perspektive und des Blickwinkels befasst sich im Einzelnen auch die Ausstellung „Wunderwelten“ in der Galerie Lachenmann Art. Und durchaus werden dabei auch kosmische Fragen berührt.

Gleich am Eingang hängt solch eine Arbeit mit kosmischen Dimensionen: „Alles für nichts“ (2015) von Florian Pelka (*1971). Das Auffällige daran ist die schlichte Strichzeichnung einer jungen unbekleideten Frau inmitten eines wilden, uferlosen Farbenfests, besonders in Rot und Blau. Das schwarze Lineament der Frau bildet die einzig gegenständliche Form in der gewagten Komposition und ist zugleich deren zentraler Anker; alle imaginären Linien laufen geradewegs auf sie zu, während die Figur von einem hellen Lichthof umgeben ist. Ohne diesen Anker verlören sich die farbigen Tupfer, Kleckse und Inseln drum herum in ihrer eigenen weitläufigen, räumlichen Abstraktion, mit allenfalls vagen formalen Andeutungen, etwa einer Skulptur oder eines Harlekins am linken Bildrand.

Götterdämmerung und Morgenröte: entsteht hier mit der augenscheinlichen Geburt eines Sterns gerade ein interstellarer Mikrokosmos oder ist es eine Illusion – ein Trug- oder Traumbild mit ganz anderen Bezügen? Florian Pelka setzt in seinen Arbeiten die Opposition von abstrakten und figürlichen Bildelementen gezielt ein. Außerdem zitiert er zahlreich aus Kunstgeschichte, Literatur und griechischer Mythologie. Indem er seine Arbeiten im Übrigen einer gefühlten Eigendynamik und ihren unvorhersehbaren spontanen Wendungen im Arbeitsprozess überlässt, verhilft er ihnen dadurch zu einer Befindlichkeit zwischen Spannung und Entspannung, zwischen Sein und Schein, zwischen Erzählung und Einbildung.

Auch Simon Czapla entführt die Betrachter in Wunderliches und Irritierendes. Beim Anblick seines hyperrealistisch gemalten Bildes „Happy birthday to me“ (2015) mag sich unwillkürlich eine Assoziation zu Franz Kafkas Mensch gewordenem Affen Rotpeter aus dessen „Bericht für eine Akademie“ einstellen: auf einem Felsen hockt einsam ein Schimpanse mit einem bunten Partyhütchen auf dem Kopf und einem Minitörtchen mit eingestecktem Geburtstagskerzlein in seiner linken Hand. Beim ersten Eindruck einer Bilderzählung mag es sich um eine ansehnliche Dressurleistung des Menschen gegenüber der „Kreatur“ handeln. Zugleich stimmt diese traurig.

Das rührt nicht nur vom nachdenklich wirkenden, stummen Blick des Schimpansen selbst und seiner leicht kauernden Haltung her. Auch die figürliche Definition des Vordergrunds vor einem abstrakten grautonigen Hintergrund ohne jegliche Fixierungen mag dazu beitragen; die einzig farblichen Elemente in dieser Komposition bildet das Partyaccessoire. Doch genauso gut könnte es sich anders zutragen: der Affe ist der (einzelne) Mensch selbst. Oder das Bild gibt lediglich einen Ausschnitt vor und in einer jenseits der sichtbaren Bildbegrenzung liegenden Wirklichkeit ist der Schimpanse umgeben von etlichen Artgenossen, die mit ihm seinen Geburtstag feiern. – So liegen in dieser und in seinen anderen gefühlvollen Geschichten, die Simon Czapla neuerdings wieder stärker in den Fokus seiner Kompositionen rückt, Tragik und Komik nahe beieinander. Und es obliegt dem Betrachter dabei, über seine medial eingeübten Sehgewohnheiten hinaus andere Perspektiven zuzulassen.

Mit ihren zugespitzten eigenen „Wunderwelten“ zeigt Justine Otto (*1974) ihre Porträtreihe, in der immer wieder dasselbe Mädchen zu sehen ist. Auch sie bricht mit eingeübten Sehgewohnheiten. Das Augenscheinlichste ist die farbliche Isolierung des Porträts vor einem neutralen weißen Hintergrund.

Damit einher geht in der Binnenfläche eines Gesichts allerdings ein heftiger Zwiespalt zwischen ins Abstrakte verlaufenden Farbfäden und Schlieren einerseits sowie greifbaren figürlichen Fassungen andererseits; „greifbar“ meint hier aber nicht die Farbwahl für ein Gesicht, sondern bezieht sich nur auf dessen inselförmige Ausbildungen.

