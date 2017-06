Konstanz Ausstellung: Wie Napoleons Stieftochter die Region umkrempelte

Das Museum im Schloss Arenenberg zeigt eine Sonderausstellung zu Hortense de Beauharnais. Denn die Stiftochter von Napoleon Bonaparte machte der Region nach ihrer Ankunft vor 200 Jahren mächtig Dampf. Inklusive Dampfschifffahrt auf dem See.

Vor 200 Jahren galt Konstanz als verschlafenes Städtchen. Dies sollte sich plötzlich ändern, nachdem eine geflüchtete Adlige an den Bodensee kam und hier eine neue Heimat fand. Hortense de Beauharnais, Stieftochter von Napoleon Bonaparte, ehemalige Königin von Holland und Mutter des späteren französischen Kaisers Napoleon III., traf 1815 in Konstanz ein. 1817 kaufte sie das spätgotische Schloss auf dem Arenenberg und ließ sich dort nieder. 200 Jahre danach widmet das heute dort ansässige Napoleonmuseum ihr unter dem Titel "Eine Königin macht Dampf" und dem Untertitel "Zeitenwende am Bodensee 1817-1837" eine Sonderausstellung.

"Ich übertreibe jetzt nicht: Konstanz und der Thurgau waren noch finsteres Mittelalter", fasst Dominik Gügel, Direktor des Napoleonmuseums auf Schloss Arenenberg, die Verhältnisse im Jahr 1815 zusammen. "Hortense katapultierte unsere Region aus dem Mittelalter in die Gegenwart." Der doppeldeutige Ausstellungstitel "Eine Königin macht Dampf" bezieht sich auf die Begründung der Dampfschifffahrt auf dem Bodensee, die Hortense mitfinanzierte. Dies sei ein Quantensprung gewesen, erläutert der Museumschef. Sie habe die Idee aus Paris mitgebracht. Aber auch sonst belebte ihre Anwesenheit das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in Konstanz und dem angrenzenden Thurgau.

Wer eine Ausstellung erwartet, die ausführlich über die ersten Dampfschiffe auf dem Bodensee berichtet und aufzeigt, an welchen Hortense beteiligt war, wird allerdings enttäuscht. Als gesichert gilt laut Dominik Gügel, dass sie den Bau des ersten Schaufelraddampfers "Stephanie" auf dem Bodensee unterstützte. Auch wenn die Stephanie nicht die in sie gesetzten Erwartungen erfüllte und bei der Jungfernfahrt die Dampfmaschine versagte, habe Hortense weitere Schiffbauprojekte gefördert. Welche das genau und wie hoch die jeweiligen Geldbeträge waren, sei leider nicht festzustellen, denn die Kassenbücher seien nicht erhalten geblieben, bedauert Gügel.

Mindestens genauso spannend ist, welche Freunde und Parteigänger in die Region zogen. Oder dass sich Hortenses Sohn Charles Louis Napoléon Bonaparte, der spätere Kaiser Napoleon III., sich die Abbaurechte für Kohle sicherte, um später Schwerindustrie ansiedeln zu können. Louis Napoléon begeisterte sich für Kriegswaffen und Kriegskunst. Seine Schießversuche vom Arenenberg auf die Reichenau gelten als legendär. Dass hier doch keine Rüstungsindustrie begründet wurde, ist bekannt. Vermutlich, weil sich das Interesse von Louis Napoléon später mehr nach Frankreich richtete.

Während der Herrschaft von Hortense de Beauharnais standen rund 50 Leute in Lohn und Brot, berichtet der Museumsdirektor. "Kleider standen stellvertretend für Luxusware", erklärt Gügel. Daher hat Museumsführerin Susanne Draschar zwei Kleider nach Vorbildern genäht. "Ein Hobby, bei dem ich mit Leidenschaft dabei bin", sagt sie zu ihrem zeitaufwändigen Engagement.

Das zweite Obergeschoss des Schlosses ist Hortenses Freundschaften gewidmet, erläutert die stellvertretende Museumsdirektorin Christina Egli. Hier gibt es ausgewählte Briefe zu sehen. Und es gibt dort auch Klecksographien – Faltbilder mit Mustern und Figuren aus Farbklecksen -, die Hortense selbst mit Pinsel und Feder gestaltet hat.

Im dritten Obergeschoss sind besonders schützenswerte Stücke ausgestellt. "Das ist unsere Tresoretage", erklärte Egli. Dort wird unter anderem ein wertvolles Collier mit Hortenses Haaren aufbewahrt. "Das hat sie selbst getragen", ergänzte die stellvertretende Museumsdirektorin.

"Was ist der Arenenberg, wer war die Königin, und was hat sie bewirkt"", benennt der Museumsdirektor die zentralen Fragen, die die Ausstellung beantworten soll. Geschickt verknüpft die Sonderschau das eigentliche Schloss, die Kapelle, den Weinkeller, das Kaiserbad, die Weinberge und das Bistro Napoleon. Wer den Rundgang genießen und die vielen Informationen aufnehmen möchte, ist gut beraten, viel Zeit mitzubringen. Ein halber Tag wäre schon mal nicht schlecht.

Hortense Eugénie Cécile de Beauharnais wurde am 10. April 1783 in Paris geboren. Sie starb am 5. Oktober 1837 auf Schloss Arenenberg. Nach der Wiederverheiratung ihrer Mutter Joséphine mit Napoleon Bonaparte wurde sie dessen Stieftochter. 1802 heiratete sie den jüngeren Bruder Napoleons Louis Bonaparte, der 1806 König von Holland wurde. Das Paar trennte sich allerdings bereits im Jahr 1810 wieder. Am 20. April 1808 kam Charles Louis Napoléon Bonaparte zur Welt. der von 1852 bis 1870 als Napoléon III. Kaiser der Franzosen war. (nea)