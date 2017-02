Konstanz Ausländer als Mieter unerwünscht: Konstanzer Inserat sorgt für Aufsehen

Eine Wohnungsannonce auf dem Portal vierwaen.de sorgt bei Facebook für Ärger. In der Anzeige wird deutlich gemacht, dass Ausländer als Mieter unerwünscht sind. Das Portal hat inzwischen reagiert, aber die Diskussion geht weiter.

Eine Wohnung in Konstanz zu finden, ist schwer. Als Ausländer einen Mietvertrag zu bekommen noch schwerer. Said Essalak lebt und studiert seit acht Jahren in Konstanz. Gebürtig stammt der 29-Jährige aus Casablanca in Marokko. Mit seiner Frau, ebenfalls Marokkanerin, die er während seines Elektrotechnikstudiums an der HTWG kennengelernt hat, ist er auf der Suche nach einer größeren Wohnung.Auf dem Mietportalliest Essalak eine Anzeige: drei Zimmer, 60 Quadratmeter in Konstanz-Fürstenberg für 950 Euro inklusive Nebenkosten. Als mögliche Mieter für die "kleine, gepflegte Wohneinheit" wird eine "langfristig finanziell gesicherte, saubere Kleinfamilie" gesucht. Eine Einschränkung gibt es laut Anzeige jedoch: "Hausgemeinschaft wünscht keine Ausländer!!", steht da. Essalak ist fassungslos. "Ich war geschockt, als ich das gelesen habe. Ich empfinde es als Zumutung, so etwas in einem Rechtsstaat öffentlich lesen zu müssen", erklärt er gegenüber dem SÜDKURIER.

Sein Entsetzen teilt er auf Facebook. In der Gruppe "Du bist aus Konstanz wenn" postet er eine Kopie der fraglichen Anzeige mit dem Zusatz: "Wenn du auch sowas rassistisch findest." Die Resonanz ist riesig. Viele Nutzer reagieren auf den Beitrag, rund 80 kommentieren ihn. Die meisten stimmen Essalak zu. "Dem wünsche ich zutiefst germanische Miet-Nomaden", schreibt ein Nutzer, ein anderer "Entschuldige, dass es sowas noch gibt." Viele schreiben von einem Gesetzesverstoß.

Den hat der Annoncenschreiber, der sich in der Anzeige "Chris" nennt, tatsächlich begangen. "Paragraf 19 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes besagt klar, dass eine Benachteiligung beim Abschluss, der Durchführung und Beendigung zivilrechtlicher Schuldverhältnisse, also auch Mietsachen, unzulässig ist“, erklärt der Konstanzer Rechtsanwalt und CDU-Stadtrat Roger Tscheulin. Zwar dürfe man als Eigentümer selbst entscheiden, wen man einziehen lassen möchte. Die Diskriminierung jedoch öffentlich und als Voraussetzung für eine Bewerbung zu nennen, sei nicht erlaubt.



Zwar besage Absatz drei des Paragrafen, dass "im Hinblick auf die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen" Ausnahmen erlaubt sind. Die in der Annonce beschriebene Wohnung sei jedoch kein solcher Fall. "Offensichtlich geht es ja auch in der Anzeige nicht um ausgewogene Verhältnisse, sondern einfach nur darum, dass man keine ausländischen Mieter im Haus haben will", sagt Tscheulin.

Herbert Weber, Vorsitzender des Mieterbundes Bodensee, überrascht die Diskriminierung wenig. "Es steht außer Frage, dass es Ausländer bei der Wohnungssuche deutlich schwerer haben", so Weber. Zwar sei ein expliziter Ausschluss wie in der besagten Anzeige eine Seltenheit. Dass Ausländer bei der Vergabeentscheidung jedoch oft nicht berücksichtigt werden, sei immer wieder zu beobachten. "Bei vielen reicht schon der Name aus, um nicht zur Besichtigung eingeladen zu werden. Nachweisen kann man das natürlich kaum", erklärt der Vorsitzende weiter. Der Mangel an Wohnungen trage zu diesem Missstand erheblich bei.

"Die Vermieter können es sich hier aussuchen, wen sie nehmen. Der Bedarf übersteigt bei weitem das Angebot", so Weber. Neben finanziellen Bedenken seien es vor allem kulturelle Vorurteile, die einige Vermieter gegenüber Ausländern hegen. "Ich denke, das ist oft nicht böswillig. Man befürchtet den Besuch von Großfamilien oder Küchengerüche, die die Atmosphäre im Haus beeinträchtigen könnten."

Kurios an der ausländerfeindlichen Anzeige ist, dass es sie in vierfacher Ausführung auf dem Wohnungsmarkt-Portal zu lesen gibt. Zwei stammen von einem Nutzer namens "Chris", zwei weitere, die offensichtlich dasselbe Objekt beschreiben, von "Jo". Nur in einer werden Ausländer ausdrücklich ausgeschlossen. Egal, aufgrund welcher Anzeige man über das Kontaktformular Interesse bekundet, antwortet "Chris". Der Antworttext ist immer gleich: "Geben Sie bitte eine Selbstauskunft."



Normalerweise prüfe vierwaen.de die Inserate vor der Veröffentlichung, sagt Betreiber Julian McDole. Da die Seite ehrenamtlich betrieben werde, rutsche aber auch Unerwünschtes durch. Inzwischen sei die Annonce gelöscht. Said Essalak sieht sich nicht als Opfer, wohnt gerne in Konstanz. "Ich habe es mir ausgesucht, als Minderheit im Ausland zu leben. Trotzdem wünsche ich mir, dass es für alle lebenswert ist."

Zahlen und Gesetze

15 Prozent der Konstanzer Bevölkerung sind nach aktuellen Erhebungen der Stadt Ausländer. 2015 lag der Anteil bei 14,2 Prozent. Dass der Anteil gestiegen ist, liegt an den gestiegenen Flüchtlingszahlen und Zuweisungen. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, auch Antidiskriminierungsgesetz genannt, ist ein bundesweit geltendes Gesetz. Es verbietet die Benachteiligung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Religion, Sexualität, ihres Alters oder ihrer Gesundheit. (jel)