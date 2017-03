Konstanz Ausbruch aus der Psychiatrie: Flucht nach vorn geht nach hinten los

Drei Drogenabhängige brechen aus der Forensischen Psychiatrie Reichenau aus. Ein paar Monate später stehen sie wegen gemeinsamer schwerer Körperverletzung eines Pflegers vor Gericht – und zeigen Reue.

Konstanz/Reichenau – In neun Monaten kann viel passieren. Ein Leben kann sich radikal ändern oder ein Neues geboren werden. Während sich kleine und große Welten ändern, werden zwei Väter aus dem Kreis Konstanz nicht viel mitbekommen haben von der Entwicklung ihrer kleinen Kinder. Ihre Familien sind mit dabei im Konstanzer Gerichtssaal, als sie wegen gemeinsamer schwerer Körperverletzung zu einer Haftstrafe von neun beziehungsweise sechs Monaten verurteilt werden, und die Strafe kommt noch oben drauf auf die Jahre, die sie ohnehin noch absitzen müssen.

Rückblick: Zwei junge Männer, beide 20 Jahre alt, sind 2016 auf Anordnung des Gerichts auf Entzug im Zentrum für Psychiatrie Reichenau (ZPR). Beide kennen sich noch von früher, und ihr Vorstrafenregister liest sich ähnlich: zigfacher Diebstahl, versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl, Sachbeschädigung, Körperverletzung, Jugendknast. Hinzu kommt eine einschlägige Drogenkarriere, angefangen mit dem Kiffen in der Pubertät, dann Ecstasy, Koks, Amphetamine, Heroin. Dann die angeordnete Therapie in der forensischen Abteilung des ZPR, einer Abteilung für verurteilte suchtkranke Straftäter. Dort treffen sie auf einen anderen, 47-jährigen Drogenabhängigen, der ebenfalls einschlägig vorbestraft ist. Die drei beschließen kurzerhand, auszubrechen. "Ich wollte nur raus, irgendwas besorgen, damit ich ruhiger werde", erklärt einer der Angeklagten später im Gerichtssaal. Im Zimmer des ZPR bastelt er sich aus einer Zahnbürste und einer Rasierklinge ein Messer zusammen. Sein Kumpel sagt noch: Lass den Scheiß. Trotzdem nimmt er die Waffe mit, "nur für den Notfall, um damit zu drohen", sagt er. Alle drei ziehen sich eine zweite Lage an Kleidung über, um die Fahndung später zu erschweren.

Gegen 23 Uhr nimmt die Überwachungskamera ein kurzes Gerangel an der Schleusentür auf: Einer stürmt an dem Pfleger vorbei, als dieser für einen anderen Patienten aufschließt. Die anderen zwei kommen nach, drücken den Mitarbeiter zur Seite. Keine Tritte, keine Schläge. "Wir wollten nur raus und niemanden verletzten", beteuern alle drei. Die Haupttüre im Erdgeschoss treten sie auf, haben vielleicht aber auch nur Glück, weil ein anderer Patient gerade von außen klingelt. Genau konnte das die Polizei später nicht ermitteln. Der Pfleger kommt mit einer blauen Schulter davon, psychisch ist er stärker angeknackst. "Das Sicherheitsempfinden", sagt er im Zeugenstand, "Ich habe zum Beispiel Panik bekommen, wenn mal ein Messer gefehlt hat. Die werden bei uns genau abgezählt." Inzwischen arbeitet er in einer anderen Einrichtung als Krankenpfleger.

Für einen der drei Ausbrecher endet die Flucht an jenem Tag schon wenige Stunden später am Bahnhof Reichenau. Die anderen beiden verstecken sich, unter anderem bei ihren Familien. Einen Monat später durchsucht die Polizei lange die Wohnung der Mutter eines Angeklagten – und wird schließlich im Hohlraum des Sofas fündig, auf dem eben noch ein Verwandter saß. Ohnehin, die Sache mit der Familie: Alle Angeklagten haben ein spezielles Verhältnis zu ihrer Verwandtschaft. Der eine versteht sich sehr gut mit seinem Bruder, sagt er. Mit ihm sitzt er sogar in einer Gefängniszelle. Der andere 20-Jährige erklärt, er wollte zu seiner schwangeren Freundin flüchten und sich um seine Geschwister kümmern, nachdem zu dieser Zeit auch die Mutter per Haftbefehl gesucht wurde. Und die Großfamilie des dritten Angeklagten sitzt gleich inklusive eines Neugeborenen im Gerichtssaal. Wobei bei der Verlesung des Vorstrafenregisters auch erwähnt wurde, warum der inzwischen 48-Jährige bereits in Haft sitzt: Er schnitt seiner Frau einst aus Eifersucht die Wange auf. Auf die Frage des Richters, ob er sie in der Vergangenheit auch geschlagen habe, antwortet er: "War nie nötig." Neun Monate bekommt er für die Körperverletzung des Pflegers.

Dass der Ausbruch unnötig war, sehen alle drei ein. Das, und die Tatsache, dass sie sich bei dem Pfleger entschuldigen, rechnet der Richter ihnen an. Nach Jugendstrafrecht, wie es die Anwälte forderten, werden die beiden inzwischen 21-Jährigen jedoch nicht verurteilt. So sagt der Richter in seiner Urteilsbegründung zu einem: "Reife sieht anders aus, ja. Aber das liegt schlicht daran, dass Sie ein Junkie sind".

Therapie statt Strafe

Die jungen Männer können jetzt einen Antrag nach Paragraph 35 des Betäubungsmittelgesetzes stellen, der "Zurückstellung der Strafvollstreckung". Dieser besagt im Grunde: Therapie statt Strafe. Voraussetzung ist, dass die Straftat im Rahmen von Beschaffungskriminalität von drogenabhängigen Straftätern begangen wurde. Dann kanndie Strafvollstreckung zurückgestellt und stattdessen eine therapeutische Behandlung durchgeführt werden. Der verurteilte Straftäter muss die Strafe dann nicht im Gefängnis absitzen, sondern kann die Zeit nutzen, seine Drogenabhängigkeit behandeln zu lassen.