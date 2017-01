Konstanz Aus nach 31 Jahren: Emotionaler Abschied vom Konstanzer Café Markstätte

Zum letzten Mal haben Sandra und Michael Breuninger ihre Gäste im Café Markstätte bewirtet. Viele von ihnen haben ihre ganz besondere Geschichte mit dem Lokal. Das Café muss aufgeben werden, da das Gebäude künftig einen Drogeriemarkt der Kette dm beherbergen wird.

Der Tisch erinnert an einen Geburtstag und eine Beerdigung zugleich. Viele Blumen sind dort aufgestellt, es gibt ein Foto von Michael und Sandra Breuninger in ihrer über 31 Jahre aufgebauten Arbeitsheimat, manche Botschaften erinnern an Beileidsschreiben. Es ist der letzte Tag des Café Markstätte, und Wirt Michael Breuninger muss immer wieder mit den Tränen kämpfen. Wenn er noch einmal die Tür aufsperrt, dann ist es für einen Flohmarkt, bei dem er das Inventar loszuwerden versucht. So kämpft er sich durch einen Tag, der nicht nur für ihn, sondern auch für viele seiner Stammgäste schwer ist.

Eva Piller hält sich an einem Glas Campari-Orange fest und erzählt, dass sie seit 1992 ins Café Markstätte gekommen ist. Jede Woche war sie da, hat mit Michael Breuninger schöne und schreckliche Stunden durchlebt, beide mussten mit ansehen, wie Pillers Ehemann in diesem Café vor einem Jahr an Herzversagen starb. Trotzdem oder gerade deshalb blieb sie Stammgast. Wo sie nächste Woche hingeht? "Ich weiß es nicht", sagt Eva Piller.

An einem Nebentisch hilft gerade ein Herr seiner Begleiterin in den Mantel, als Erich Gaupmann erzählt, warum ihm das Café Marktstätte fehlen wird: "Hier ist es noch gemütlich, mit viel Holz und nicht alles aus Beton und Plastik", meint der 91-Jährige. Seit Jahrzehnten hat er seinen Kaffee hier an der Marktstätte getrunken, auch für ihn ist dieser Besuch am letzten Tag so etwas wie eine Freundschaftspflicht. Er könne verstehen, dass die Besitzer ihre Immobilie anders nutzen wollen, sagt er, "aber musste es wirklich ein Drogeriemarkt sein?"

Michael Breuninger will gar nicht so weit denken. Um 4.30 Uhr ist er auch an diesem Tag aufgestanden; er wusste, dass es in jeder Hinsicht anstrengend werden würde. Als dann gleich morgens der übliche Stammtisch kam und Wolfgang Hueske so etwas wie eine Trauerrede hielt, erwischte es ihn das erste von vielen Malen. "Für viele meiner Gäste ist das wie ein Zuhause", sagt Breuninger, "für die ist das heute vielleicht noch viel schwerer als für mich". Doch wenn man ihm nach seinem Befinden fragt, räumt auch der Wirt offen ein: "Es geht mir schlecht; ich hatte Angst vor diesem Abschied, und das war offenbar berechtigt."

Gerne hätte Michael Breuninger gesehen, wäre der letzte Tag seines Café Marktstätte auch in Douglas Wolfspergers Film über das Ende des Scala-Kinos dokumentiert worden. Doch der Generalpächter der Marktstätte 22 verbot dem Regisseur jegliche Dreharbeiten, wie aus einem E-Mail-Wechsel hervorgeht. Wolfsperger bedauert, unter diesen Umständen hätte es sich nicht gelohnt, mit einem Team nach Konstanz zu kommen. Der Film komme aber dennoch zustande. Breuninger will dazu nur so viel sagen: "Schade, es wäre mir persönlich wichtig gewesen."