Konstanz Aus dem Auto roch es nach Gras: Polizei Konstanz ermittelt gegen zwei junge Männer

Nervöse Leute im Auto und ein eindeutiger Geruch nach Marihuana: Die Polizei hat im Konstanzer Teilort Litzelstetten zwei junge Männer erwischt, denen Drogendelikte zu Last gelegt werden.

Als die Beamten am Freitag gegen 0.45 Uhr ein Auto an der Ortseinfahrt von Konstanz-Litzelstetten anhielten und kontrollierten, bemerkten sie den Geruch von Marihuana. Laut einer Polizei-Pressemitteilung verhielten sich die fünf Fahrzeuginsassen nervös, so dass sich die Polizisten das Fahrzeug und die Personen genauer ansahen. Dabei fanden sie den Angaben zufolge rund 30 Gramm Marihuana, eine Feinwaage und sonstige Konsumutensilien.

Beim 18-jährigen Fahrer fiel laut Polizei ein Drogenvortest positiv aus, weshalb er eine ärztliche Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Außerdem untersagten ihm die Kontrollbeamten die Weiterfahrt. Gegen ihn wird wegen einer Betäubungsmittelstraftat und wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.

Auch in der Wohnung eines 17-jährigen Fahrzeuginsassen wurde die Polizei fündig. Bei einer von der Staatsanwaltschaft angeordneten Durchsuchung entdeckten sie laut Pressemitteilung eine geringe Menge Amphetamin, LSD-Trips "und weitere Gegenstände, die auf einen regelmäßigen Betäubungsmittelumgang hindeuten". Auch gegen ihn wird nun ermittelt.