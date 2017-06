Konstanz Aufruf nach Chaosfahrt einer Verwirrten erfolgreich: Wichtige Zeugen melden sich bei der Polizei

Der Zeugenaufruf über den SÜDKURIER war erfolgreich. Nach der Chaosfahrt einer psychisch verwirrten Frau am Sonntag durch Konstanz haben sich wichtige Zeugen bei der Polizei gemeldet.

Die Ermittlungen der Polizei nach der gefährlichen Chaosfahrt einer psychisch verwirrten Frau am Sonntag durch Konstanz laufen weiter. Auf einen Zeugenaufruf im SÜDKURIER hin hat sich ein Radfahrer gemeldet, von dem die Polizei angenommen hatte, dass er von der Frau mit ihrem Auto verletzt worden war. Er sei aber nicht angefahren worden, sondern habe versucht, die Fahrt der Frau zu stoppen und den Autoschlüssel abzuziehen, erklärte Bernd Schmidt, Pressesprecher im Polizeipräsidium Konstanz auf Nachfrage. Dabei habe sich der Mann oberflächliche Schürfungen zugezogen. Außerdem habe sich die Mutter einen Jungen gemeldet, den die verwirrte Frau mit ihrem Auto in der Gottlieber Straße bedrängt und gefährdet hatte und der deshalb seitlich in eine Grasfläche springen musste. Die Polizei vernimmt diese Zeugen noch. Die verwirrte Autofahrerin, die sich in einer Spezialklinik befindet, sei bisher immer noch nicht vernehmungsfähig.