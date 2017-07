Konstanz Aufräumen in Konstanz nach dem großen Unwetter - Mit Video

Städtische Mitarbeiter erfassen die Schäden. Hörnle-Wirt Tino Schumann bringt unzählige Badegäste in seinem Gastraum in Sicherheit.

Herbert Munjak, Betriebsleiter Technische Betriebe, und sein Team können sich nicht über mangelnde Arbeit beschweren. „Alle meine Leute sind unterwegs“, sagt er. „Mit dem Aufräumen von Bäumen, Geäst oder Laub sind wir fast durch. Da haben Feuerwehr und Technisches Hilfswerk schon ganze Arbeit geleistet. Jetzt geht es um Erfassung der Schäden und um die Behebung.“ Verstopfte Straßeneinläufe müssen freigelegt, weggespülte Kieswege wieder aufgebaut werden. Andre Lerner, Abteilungsleiter Straßenunterhaltung, begutachtet die Jogging- und Wanderstrecke im Hörlepark.

"Die Flutwelle hat die Beläge abgetragen", sagt er. "Nun müssen wir absichern und mit der Erfassung der Schäden beginnen." Ist das erledigt, muss das Material bestellt werden. Mit Hilfe von Baggern werden die Schichten des Weges dann wieder aufgebaut. "Das wird einige Tage dauern", erklärt Herbert Munjak.

Ulrike Hertig, Betriebsleiterin Entsorgungsbetriebe, ist erstaunt, wie wenig ihr Betrieb kontaktiert wurde. "Ich führe das auf die Verbesserungen der Kanäle zurück", sagt sie. Zu klein dimensionierte Kanäle seien nicht mehr vorhanden. "Wir haben einen sehr guten Stand, was unsere Kanalisation angeht." Probleme bereiten immer wieder die gleichen Orte, zum Beispiel die Brückenunterführung am Sternenplatz. Auch hier staute sich das Wasser und konnte nicht mehr ablaufen. "Wenn die Kanalisation bei einem extremen Starkregen überlastet ist, treten die Probleme zwangsläufig auf", erzählt Herbert Munjak. Die Einläufe am Sternenplatz seien grundsätzlich ausreichend. Ulrike Hertig ergänzt: "Wenn Laub und Geäst hinzukommen und Wasser nicht ablaufen kann, sondern über die Gullis hinwegschießt, sind wir machtlos."

Fünf der sechs Aufzüge der Klinik, die wegen Wassereintritt abgestellt werden mussten, konnten laut einer Pressemitteilung wieder in Betrieb genommen werden. Die beiden für die Patiententransporte wichtigen Aufzüge sowie der Aufzug für die Essenstransporte und zwei Besucheraufzüge funktionieren wieder. Ein Besucheraufzug bleibt außer Betrieb. Hier hat es größere Wasserschäden gegeben, berichtet der technische Leiter vor Ort, Peter Brun. Die schnelle Einsatzgruppe des Malteser Hilfsdienstes sorgte für den Transport von Patienten innerhalb des Hauses. Vorsichtshalber war das Klinikum für Notfälle bei der Leitstelle und bei dem Traumanetzwerk abgemeldet worden. Zu den Schäden kam es, weil das Unwetter die Abwasserrohre verstopfte, das Wasser konnte vom Dach nicht abfließen. Dadurch drang es in die Aufzugsschächte ein. Auch an der Uni sind die Aufräumarbeiten im vollen Gange. Nachdem Wasser in die Sporthalle eindrang, sind nun die Trocknungsgeräte im Einsatz. "Wir werden im Laufe der Woche den Sportbetrieb wieder aufnehmen können", sagt Pressesprecherin Julia Wandt.

Ein Badegast vom Hörnle berichtet von der Flucht, als am Samstag das schwere Unwetter binnen weniger Sekunden einsetzte. Er beobachtete dabei einen schönen Akt der Hilfsbereitschaft. Der Pächter des Restaurants Hörnle, Tino Schumann, hätte unzählige Gäste in seinem Gastraum in Sicherheit gebracht – und dabei auf einige hundert Euro Umsatz verzichtet, da Ausschank faktisch nicht mehr möglich war. Zahlreiche junge Mütter mit ihren Kindern fanden Unterschlupf. "Das ist für mich selbstverständlich", sagt er. "Kommerz darf nicht über Sicherheit der Menschen gehen. Außerdem halten mir die Gäste das Jahr über die Stange."

Dank vom OB

Nach dem Unwetter dankt Oberbürgermeister Uli Burchardt der Feuerwehr sowie den Rettungs- und Hilfsdiensten. „Ich bin sehr froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist und keine Menschen zu Schaden kamen. Dies ist auch dem schnellen und engagierten Einsatz der Feuerwehr und der Rettungs- und Hilfsdienste zu verdanken. Dafür möchte ich mich bei allen Einsatzkräften herzlich bedanken. Ich bin froh, dass die Bürger sich auf Sie verlassen können“, erklärt Oberbürgermeister Uli Burchardt. Allein 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.