Die Staatsanwaltschaft stellt ihre Ermittlung gegen das Herzzentrum Konstanz wegen des Verdachts auf Hinterziehung von Sozialabgaben ein. Das Unternehmen treffe eine nur geringe Schuld.

Der Vorwurf lautete auf massive Unterschlagung von Sozialabgaben, am Ende steht eine geringe Schuld. So sieht es die Konstanzer Staatsanwaltschaft. Sie hat das Verfahren gegen das Herzzentrum eingestellt, weil es die Beträge fälschlicherweise in die Schweiz anstatt an deutsche Sozialversicherungsträger abgeführt hat. Die Geschäftsleitung atmet auf.

An den zahlreichen Vorwürfen gegen das Herzzentrum Konstanz und seine Kreuzlinger Schwesterklinik war demnach weitaus weniger dran als der Anschein, den die Äußerungen ehemaliger Ärzte erweckt hatten. Sie waren über einen Konstanzer Rechtsanwalt, der ebenfalls anonym bleiben möchte, mit ihren Vorwürfen an die Öffentlichkeit gegangen – in erster Linie wandten sie sich an Medien. Sie sprachen von Skandalen an den Herzkliniken in Konstanz und Kreuzlingen. Die Geschäftsführung wiederum sprach von Geheimnisverrat und Rufschädigung und setzte Privatdetektive auf Ärzte an. Es war eine Schlacht um Wahrheiten, die noch nicht ganz beendet ist.

Für Stefanie Rumpf ist es das in einer Angelegenheit. Dreieinhalb Jahre liegt es zurück, dass die Vorwürfe wegen angeblich hinterzogener Sozialabgaben in Millionenhöhe laut wurden, dass die Staatsanwältin ihre Ermittlungen aufnahm, dass der Zoll zu Hausdurchsuchungen anrückte. Bis jetzt dauerten Rumpfs Recherchen an. Lange musste sie Verordnungen, Paragrafen und zwischenstaatliche Abkommen wälzen, um Licht ins Dunkel zu bringen. Das Ergebnis: 250 Arbeitsverhältnisse hat das Herzzentrum, bei 19 gab es Beanstandungen. Streng genommen hat das Unternehmen für diese Mitarbeiter zwischen Januar 2012 und Oktober 2013, der von Rumpf untersuchte Tatzeitraum, keine Abgaben an deutsche Sozialversicherungsträger abgeführt.

Es kommt das große Aber: Die Klinik hat ein Mehr an Schweizer Träger bezahlt, erklärt die Staatsanwältin den äußerst komplizierten Sachverhalt. Mehr als 380 000 Franken (rund 347 000 Euro) seien geflossen, fast 160 000 Euro an deutsche Krankenkassen und Rentenversicherer eben nicht. Klar, dass deutsche Sozialversicherungsträger nun Forderungen stellen.

Schwierige Rechtslage

Hintergrund des Sachverhalts sind die Anstellungsbedingungen. Mitarbeiter haben Schweizer Arbeitsverträge mit dem Herz-Neuro-Zentrum in Kreuzlingen geschlossen. Sie verrichten allerdings auch Dienste auf deutscher Seite im Konstanzer Herzzentrum. Zudem wohnten die Mitarbeiter beiderseits der Grenze, erläutert Stefanie Rumpf.



Die Ermittlungen erschwert hätten die sich in den vergangenen Jahren immer wieder geänderten rechtlichen Voraussetzungen. Schlussendlich musste die Staatsanwältin bewerten, zu welchem Anteil die Mitarbeiter in Konstanz arbeiten und daraus die berechtigten Forderungen der deutschen Sozialversicherungsträger ableiten. Durch ein neues EU-Melde-System kommt es seit 2013 nicht mehr zu solchen Fragen.

Das Herzzentrum, ist Stefanie Rumpf überzeugt, sei ihren Ermittlungen zufolge bemüht gewesen, Sozialabgaben zu entrichten. Es sei allerdings übersehen worden, dass die Beiträge hätten in Deutschland bezahlt werden müssen. Aus diesem Grund ging die Staatsanwältin von einer geringen Schuld aus und beantragte beim Amtsgericht die Einstellung des Verfahrens nach Paragraf 153 der Strafprozessordnung. Nicht nur sie hat die "extrem schwierige Rechtslage" gefordert, auch die involvierte deutsche Rentenversicherung und den Zoll.

"Wir begrüßen die Einstellung des Verfahrens ausdrücklich. Mit diesem Entscheid wurden wir nun in Deutschland von sämtlichen Vorwürfen ausnahmslos entlastet – und zwar ohne eine einzige Anklage", erklärt der Pressesprecher des Herzzentrums. Aufgrund der Komplexität des des Themas habe im grenzüberschreitend tätigen Unternehmen schlicht nicht ausgeschlossen werden können, dass in Einzelfällen an den falschen Empfänger gezahlt worden sei. "Das haben wir transparent offen gelegt", heißt es weiter. Unter anderem hätten Mitarbeiter einen Wohnortwechsel nicht immer sofort mitgeteilt.

Die Akte "Sozialabgaben" ist geschlossen. Aber nicht die Gesamtakte "Herzzentrum". Die auf zwei ehemalige Ärzte angesetzten Privatdetektive hatten herausgefunden, dass die Mediziner aus Sicht der Geschäftsführung mit bewusst gestreuten Informationen dem Unternehmen schaden wollten. Das Herzzentrum erstattete Anzeige wegen des Verrats betrieblicher Interna. Dieses Verfahren ruhte bis zum Ende der Ermittlungen zu den Sozialabgaben. Aus einfachem Grund: Anhand des Ergebnisses bewertet Stefanie Rumpf nun die strafrechtlichen Konsequenzen für die Mediziner. In wenigen Tagen will sie zu einem Entschluss kommen.

Von Paragrafen und Vorwürfen