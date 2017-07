Konstanz Auf den Spuren des Fremden: Interkulturelles Filmprojekt an Wessenbergschule

Deutsche Schüler und gleichaltrige Flüchtlinge lernen sich bei einem Projekt an der Wessenbergschule in Konstanz besser kennen. Handys dienen der sanften Annäherung und mit Clips entstand ein 50-minütiger Film.

Sie tuscheln, kichern, spielen an ihren Handys herum. Ganz normale Jugendliche, die darauf warten, dass endlich der Film gezeigt wird. Es ist kein gewöhnlicher Film, denn die Darsteller sind die Jugendlichen selbst, teilweise auch die Kameraleute. Unter dem Titel "Zoom" setzten Schüler der Fachschule Wirtschaft und der Flüchtlingsklasse an der kaufmännischen Wessenbergschule ihre Handys sinnvoll ein, um sich zu filmen, Botschaften zu verschicken und sich auf diese Weise langsam kennen zu lernen.

Ein ganzes Schuljahr lang dauerte das Projekt, begleitet von Theaterregisseurin Hilde Schneider und Kulturpädagogin Heinke Hartmann. Bei der Filmvorführung im Wolkensteinsaal erläuterte Heinke Hartmann die Idee: "Zu Beginn war die Sporthalle der Wessenbergschule eine Flüchtlingsunterkunft, in der auch geflüchtete Schüler wohnten. Doch es gab keinen Kontakt zu den deutschen Jugendlichen. Das wollten wir ändern und wählten den Weg der sanften Annäherung." Das heißt: Erst kurz vor Schuljahresende begegneten die beiden Klassen sich zum ersten Mal. Zuvor sandten sie sich gegenseitig Handy-Videobotschaften.

Filmerin Teresa Renn hielt den gesamten Prozess mit ihrer professionellen Kamera fest: Wie die Schüler anfangs nur unwillig bei den Theaterübungen mitmachten, wie sie sich selbst filmten, wie die erste richtige Begegnung beider Klassen ablief. Bei der Vorführung brachte der Film die zuschauenden Darsteller, Lehrer, Förderer und sonstigen Gäste mehrfach zum Schmunzeln und zum lauten Lachen, immer wieder auch zum Nachdenken. So werden die Unterschiede der beiden Welten deutlich, als die Jugendlichen sich vorstellen sollen. Die Deutschen sagen Sätze wie "Mit 14 Jahren habe ich mir mein erstes Tattoo stechen lassen" oder "Mit 17 bin ich schon vierfacher Onkel", während die Geflüchteten erzählen: "Mit zehn Jahren habe ich meine erste Kuh geschlachtet", "Mit 15 habe ich meine Eltern zum letzten Mal gesehen" oder "Seit meiner Geburt ist Krieg in meinem Land".

In der zweiten Projektphase stellten die Klassen sich per Videobotschaft gegenseitig Fragen und erhielten im Gegenzug die gefilmten Antworten der anderen Klasse. Natürlich wollten die einheimischen Schüler wissen, wie die Geflüchteten nach Deutschland kamen. Im Gegenzug erhielten sie Fragen, die einen Außenblick auf das eigene Land werfen: Warum sagt man in Deutschland nicht allen Leuten Hallo, mit denen man schon einmal gesprochen hat? Warum kochen die Deutschen so selten? Und (lautes Gelächter im Publikum): Warum dürfen deutsche Männer nur eine Frau heiraten, aber mit einer weiteren ins Bett gehen?

Als endlich die stets tanzenden und singenden Flüchtlinge auf die eher stillen Deutschen trafen, fing Teresa Renn mit ihrer Kamera neugierige Blicke ein, gepaart mit zurückhaltender Skepsis. In der Tat: Die Gruppen mischten sich nicht. Teresa Renn bestätigt: "Ich habe beim Filmen riesige Mentalitätsunterschiede zwischen beiden Klassen festgestellt." Dass keine wirklich nachhaltige Annäherung stattfand, kann sie nachvollziehen: "Man will zu seiner Gruppe gehören und bleibt dem Fremden gegenüber eher distanziert." Die Schüler selbst schätzen die Begegnung positiver ein. So sagt die 19-jährige Hasna aus Syrien: "Das Projekt hat richtig Spaß gemacht, wir haben vor allem mit Deutschen viel Deutsch gesprochen." Auch Edosa aus Nigeria und Luwam aus Eritrea sind froh über die interkulturelle Begegnung. Die 16-jährige Asli aus der Wirtschaftsklasse resümiert: "Jeder ist gleich, sieht nur anders aus." Ihre 17-jährige Klassenkameradin Ana unterhielt sich auf dem Pausenhof mit einem Flüchtling der anderen Klasse. "Er hat sich total gefreut", berichtet Ana.

So ist auch Heinke Hartmann zufrieden. "Die obere Schicht in ihren Gesichtern sagt oft: Das geht mir alles sonstwo vorbei", so die Kulturpädagogin. "Doch unter dieser Fassade liegt etwas anderes. Ich bin überzeugt, dass beide Klassen bleibende Erfahrungen gemacht haben."

Das Filmprojekt

Unter dem Titel "Zoom" fand das Projekt im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport in zwei Klassen parallel statt: Bei den Schülern der Wirtschaftsschule und der Flüchtlingsklasse (mit wenig Deutschkenntnissen). Aus 197 Handyvideoclips der Schüler und ihren eigenen Aufnahmen schnitt Filmerin Teresa Renn einen 50-minütigen Film zusammen. Das Projekt an der Schule dauerte ein ganzes Schuljahr und wurde von Theaterregisseurin Hilde Schneider und Kulturpädagogin Heinke Hartmann begleitet. Der Dokumentarfilm wurde beim Wettbewerb des Jugendbegleiterprogramms eingereicht. Vor zwei Jahren war die Konstanzer Wessenbergschule mit einem Theaterprojekt zu Identität und Zivilcourage (ebenfalls mit Heinke Hartmann und Hilde Schneider) beim Wettbewerb erfolgreich. (kis)