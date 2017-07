Konstanz Auf den Spuren der Reformation: Feier in Konstanz an und in der Lutherkirche

Auf den Spuren der Reformation: Feier in Konstanz an und in der Lutherkirche

An einem Reformationstag beschäftigten sich Gläubige und Gäste mit Martin Luther und Jan Hus. Sie wandelten auf den Spuren der Reformation in der Stadt Konstanz. Es war ein Tag mit Glaubensdiskussionen, Musik und Aktionen.

Luthers Kopf leuchtete von der großen roten Fahne an der Lutherkirche und auf Ansteckern an Blusen und T-Shirts: Protestanten am westlichen Bodensee feierten am Wochenende grenzüberschreitend und ökumenisch 500 Jahre Reformation. Auf dem Programm standen Glaubensdiskussionen, Konzerte und Aktionen. Bei der ökumenischen Andacht zum Auftakt sprach der katholische Dekan Mathias Trennert-Helwig den Wunsch aus, die christlichen Kirchen möchten sehen, was sie eint, und überwinden, was sie trennt. Ute Seifried, ehemalige Leiterin des Konstanzer Sozialamts und jetzt Sozialbürgermeisterin in Singen, forderte in einer Gesprächsrunde, die Kirche solle eine klare Haltung zu politischen Ereignissen zeigen: "Kirche muss manchmal politisch sein."

Die Stadt Konstanz spielte für die Erneuerungsbewegung der Kirche eine große Rolle, das wurde bei der Reformationsfeier in und an der Lutherkirche deutlich. Die Anfänge lagen schon hundert Jahre vor Luthers Thesen-Anschlag. Denn vor 600 Jahren wurde beim Konzil in Konstanz der reformatorische Vordenker Jan Hus hingerichtet, also der Mann, der für Martin Luther ein Vorbild war. Beide hatten beispielsweise den Ablasshandel kritisiert. Luthers Thesen wurden in Konstanz wenige Monate nach Bekanntwerden begeistert aufgenommen, darauf wies Sylvia Grossmann bei einer Stadtführung zu den Konstanzer Orten der Reformation hin. Die freie Reichststadt habe die Gelegenheit genutzt, Sonderrechte der Kleriker in der Stadt und die Macht der Bischöfe zu brechen. Letztere mussten fliehen. Konstanz setzte die Reformation unter anderem ab 1531 mit einer scharfen Zuchtordnung um. 1548 wurde in Konstanz die Reformation gewaltsam beendet. Die Habsburger zwangen die Stadt zur Rückkehr zum katholischen Glauben. Erst 200 Jahre später wurde das protestantische Leben in der Stadt wieder belebt.

Beim Reformationstag erlebten Besucher besinnliche und bewegende Momente. Immer wieder ging es um Bibelstellen und Psalme und was diese den Menschen bedeuten. Als ihre liebste Bibelgeschichte stellte Dekanin Hildtrud Schneider-Cimbal in der ökumenischen Andacht die Geschichte von den Brüdern Jakob und Esau vor, die erst nach einigen Verwerfungen zueinander finden. Die Erzählung mache Mut, zu sehen, dass jede Situation den Segen ins sich trage. Der Kreuzlinger Pfarrer Gunnar Brendler sagte über die Geschichte vom verlorenen Sohn: Er sehe in ihr die bedingungslose Liebe, mit der Gott jeden empfängt, der bereit dazu ist. Mehrere Musikgruppen brachten Schwung in die Lutherkirche, darunter die Crazy Luther Combo mit irisch-schottischer Folklore, Tänzen und mittelalterlichen Liedern. Der Kinderchor Litzelstetten regte mit seinem singenden Bilderbuch zum Nachdenken über das Leben und seine tiefere Bedeutung an.

Zu den Besuchern gehörte die Rentnerin Marianne Kloss, die in der Lutherkirche konfirmiert worden war, und die bis heute überzeugte Christin ist. Der Glaube gebe ihr Halt, ohne ihn verlören sich die Menschen. Solche offenen Diskussionen wie am Reformationstag würde sie sich häufiger wünschen.

Ausstellung

Wer mehr über die Verbindungen des Theologen Jan Hus und dem Kirchenreformer Martin Luther wissen will, kann bis 30. November eine neue Ausstellung im Hus-Museum (Hussenstraße 64) besuchen. Sie ist überschrieben mit "Schwan, Gans und Kirche". Sie zeigt, welche Gedanken die Kirchenkritiker verbanden, welche sei trennten, und wie die Nachwelt mit den beiden Reformatoren umging. In künstlerischen Darstellungen tauchen immer wieder die Motive Gans für Hus und Schwan für Luther auf. Hus soll auf dem Scheiterhaufen prophezeit haben: "Heute bratet ihr eine Gans, aber aus der Asche wird ein Schwan auferstehen." Die Ausstellung ist in Zusammenarbeit mit der Hus-Museums-Gesellschaft in Prag und dem Hussitenmuseum in Tabor entstanden. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 11 bis 17 Uhr, ab 1. Oktober bis 16 Uhr. (rin)