Konstanz Auf dem Fußweg von Konstanz nach Italien

Meike Moshammer wanderte drei Jahre allein über die Alpen. Über ihre Wanderung von Konstanz nach Verona hat sie nun einen persönlichen Wanderführer geschrieben.

Konstanz – 7. September 2013, eine S-Bahn-Station in Sulzbach im Taunus, es regnet in Strömen und Meike Moshammer wartet auf den Zug, der sie den ersten Teil der Strecke Richtung Konstanz bringen wird. Es ist der vielleicht etwas unrühmliche Beginn einer umso beeindruckenderen Reise: Insgesamt rund 600 Kilometer und 22 000 Höhenmeter wird die gebürtige Flensburgerin in den nächsten drei Jahren in vier Abschnitten auf dem Fernwanderweg E5 bis nach Verona zurücklegen. Während der Etappen hat Moshammer Tagebuch geführt und ihre Erlebnisse jetzt unter dem Titel "Als Frau alleine über die Alpen – Auf dem E5 von Konstanz über Bozen nach Verona" als Buch veröffentlicht.

Dass die ausgebildete Wanderführerin ihre Tour in Konstanz startete, ist dabei keineswegs Zufall: 1972 eröffnete die Europäische Wandervereinigung hier die ersten europäischen Fernwanderwege, darunter auch den E5. Daran erinnert heute noch eine Bronzetafel im Stadtgarten. Die Route von Oberstdorf nach Meran, die den meisten Wanderbegeisterten unter dem Titel "E5" ein Begriff sein dürfte, ist also nur ein Teilabschnitt der Wanderung. Zu denken, der Weg reiche nur von Oberstdorf nach Meran, "damit würde man dem E5 wirklich Unrecht tun", resümiert die Autorin gar am Ende des Buches.

Die ersten sechs Tage führen Moshammer durch die Schweiz und Österreich wieder nach Deutschland, wo sie das Vorhaben E5 in Oberstdorf für das Jahr 2013 beendet. Doch bereits jetzt steht fest: Das Alleinsein funktioniert gut und die Erfahrungen haben Lust gemacht auf die Fortsetzung im nächsten Jahr. Bei der wird es dann ein ganzes Stück gebirgiger: Von Oberstdorf geht es einmal quer durch die österreichischen Alpen bis nach Zwieselstein in der Nähe der italienischen Grenze. Im Jahr 2015 führt Moshammer der Weg weiter von Zwieselstein nach Bozen und schließlich 2016 von Bozen bis nach Verona.

Charmant und mit viel Witz beschreibt die Wanderführerin ihre Erfahrungen auf der Reise und bringt den Leser dabei oft zum Schmunzeln. Sei es die Übertragung des WM-Spiels gegen Brasilien 2014, dessen Rekordergebnis (7:1) Moshammer mit dem Wiener Dialekt des Kommentators im Ohr im Pitztaler Hof in Wenns verfolgt oder die selbstironischen Seitenhiebe auf das untrügliche Erkennungsmerkmal aller Fernwanderer, große Rucksäcke und am Abend die Badelatschen.

Beschönigt wird dabei nicht und wenn der Autorin eine Etappe, wie die von Oberradein nach Gfrill, durch eine übermäßige Konzentration an Wald schlicht und einfach langweilig erscheint, dann schreibt sie das auch. Aber genauso, und natürlich dominieren diese Momente gegenüber den nicht ganz so spannenden, gibt es unzählige atemberaubende Erfahrungen, die Lust machen, gleich die eigenen Wanderschuhe aus dem Keller zu holen.

Zum Buch

"Als Frau alleine über die Alpen" ist ein Buch für alle Bergbegeisterten, Wanderfreunde und Naturliebhaber. Und selbst wenn man nicht gleich selbst Richtung Verona aufbrechen will, so kann die Lektüre doch eine abwechslungsreiche Unterhaltung zu den unpersönlichen Routenbeschreibungen der zahllosen Wanderführer. Erschienen ist das Buch bei Haag + Herchen zum Preis von 19,80 Euro.