Konstanz Auf Tour mit drei Promille

Mit rekordverdächtigen drei Promille Alkohol im Blut ist ein Opelfahrer in Konstanz unterwegs gewesen.

Eine Polizeistreife hat in am späten Dienstagabend an der Claude-Dornier-Straße gestoppt. Zuvor hatten Zeugen der Polizei laut deren Pressenotiz mitgeteilt, dass sich Insassen eines Opels an einem Lastwagen zu schaffen machten und versuchten, das Fahrzeug mit ihrem Wagen zu überbrücken. Im Auto des gestoppten Fahrers lagen zahlreiche leere Bierflaschen. Nachdem ein Atemalkoholtest deutlich ausgefallen sei, habe der Mann noch Blut abgeben dürfen. Das war aber noch nicht alles: Der Fahrer hatte keinen Führerschein. Warum sich der Mann und sein Begleiter an dem Lastwagen aufgehalten haben, ist noch unklar.