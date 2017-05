Konstanz Auch OB Uli Burchardt will den Radweg Dingelsdorf-Dettingen

Der Konstanzer Oberbürgermeister griff beim Bürgergespräch in Dingelsdorf wichtige Themen auf, die den Bewohnern des Teilortes auf den Nägeln brennen.

"Ich bin dahinter. Ich will ihn auch haben!" Diese Aussage von Oberbürgermeister Uli Burchardt zum lange geforderten Radweg Dingelsdorf-Dettingen nahmen die Dingelsdorfer während des Bürgergesprächs im Haus zur Mühle mit Freude auf. Seit vielen Jahren setzen sich insbesondere die Ortschaftsräte für diesen Radweg ein und scheiterten bislang. "Ihr Vorgänger war in dieser Richtung sehr sperrig", wandte sich Ortschaftsrat Erwin Riede an den amtierenden OB. Jetzt scheint der Durchbruch in Sicht.

Das Amt für Stadtplanung und Umwelt hat mittlerweile eine Alternativprüfung vorgenommen. Der Ortschaftsrat entschied sich für den Straßen begleitenden Radweg entlang der Kreisstraße zwischen Dingelsdorf und Dettingen. "Wir gehen in Vorleistung", versprach Uli Burchardt. Die Planung des Radwegs, die aufgrund naturschutzrechtlicher Belange noch wesentlich schwieriger werde als jene für den Radweg zwischen Allensbach und Dettingen, werde jetzt von der Stadt Konstanz ausgearbeitet. "Dann werden wir Gespräche mit dem Landkreis Konstanz führen", so Burchardt, denn jener ist für die Kreisstraße zuständig.

Der Radverkehr wird von der Stadt Konstanz befördert. Burchardt berichtete, dass die Lastenfahrräder sehr gut angenommen würden und die Stadtwerke Konstanz im kommenden Jahr ein Mietfahrradsystem anbieten wollen. Die Dingelsdorfer und Oberdorfer Bürger hätten das auch gerne in ihrem Ort; das kam während des Bürgergesprächs deutlich zum Ausdruck. Lastenfahrräder machten jedoch im hügeligen Dingelsdorf nicht wirklich Sinn, gab der OB zu bedenken. Für das Mietfahrradsystem mit 150 Rädern seien zunächst 14 Stationen im Stadtgebiet angedacht. Ob eine Ausdehnung auf die Teilorte Sinn macht, werde sich zeigen.

Vom Rad- zum Autoverkehr: "Car-Sharing sehe ich als wichtig für Dingelsdorf. Ich wäre dankbar, wenn auch die Vororte berücksichtig würden", gab Ulrike Längle zu bedenken. "Ich hätte am liebsten einen privaten Anbieter, der das macht, aber für die ist Konstanz schon zu klein", wandte Uli Burchardt ein. Gleichwohl rief er die Ortsvorsteher der Teilorte auf, zu eruieren, wie stark der Wille in den Orten für ein Car-Sharing-System ist.

Der marode, respektive "katastrophale" Zustand der Thingoltstraße wurde seitens der Bürger heftig kritisiert. Uli Burchardt verwies auf die Prioritätenliste, sagte aber zu, mit dem Tiefbauamt zu sprechen und nachzufragen, "ob die nicht zu viel wollen", denn vielleicht gebe es auch die Möglichkeit "einer Instandsetzung light". Schlechte Straßen – gute Schulen, dafür stehe Konstanz. Im Rahmen demokratischer Entscheidungen wurde der Fokus finanzieller Investitionen auf Kindergärten und Schulen gelegt. Das Interesse der Dingelsdorfer an den weiterführenden Schulen ist groß. Horst Scheu wolle wissen, ob es einen Plan B für die Gemeinschaftsschule gebe, die bereits an ihre Kapazitätsgrenze stoße. "Bei dem Thema komme ich auf Temperatur, weil das Land nicht aus dem Quark kommt", gestand Uli Burchardt. "Die Schulen können selber beschließen, ob sie sich zu einer Gemeinschaftsschule entwickeln möchten oder nicht." Die Geschwister-Scholl-Schule sei für ihn persönlich die "geborene Gemeinschaftsschule"; er könne nicht verstehen, dass keine Schule bereit ist, diesen Schritt zu wagen.

Ob in Dingelsdorf nun eine Anschlussunterbringung für Flüchtlinge gebaut wird oder nicht, steht noch in den Sternen. "Das Thema liegt gerade Stand-by, da die Fördersituation unklar ist", so Burchardt.

OB vor Ort

Uli Burchardt tourt derzeit durch die insgesamt sieben Stadt- und Ortsteile, um über wichtige städtische Themen zu informieren. Gleichzeitig steht er für Fragen der Bürger zur Verfügung. Die Termine auf dem Bodanrück: