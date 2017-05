Konstanz Auch Einheimische sind am Klausenhorn willkommen

Der Dingelsdorfer Campingplatz ist offen für alle. Wie gewohnt präsentiert er in diesem Jahr ein facettenreiches Veranstaltungsprogramm. Auch andere Campingplätze auf dem Bodanrück bieten viel.

Campingplätze sind zumeist in sich geschlossene Resorts für Urlauber. Das Team des Campingplatzes Klausenhorn aber öffnet den Platz bewusst nach außen und gestaltet alljährlich ein facettenreiches Veranstaltungsprogramm, wobei Dingelsdorfer Vereine als Akteure mitwirken und die Einheimischen explizit eingeladen werden. "Ein Campingplatz muss einen Mehrwert für die Dorfgemeinschaft bringen. Die Einwohner sollen auch einen Vorteil haben", findet Platzverwalter Klaus Engelmann.

Diese Offenheit schätzen die Dingelsdorfer. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht ein Bewohner vorbeikommt, um nach Herrn Klapper und Frau Storch zu sehen und sich nach deren Befinden zu erkundigen. "Die Nachbarn kommen auch gerne vorbei, um hier bei uns Brötchen einzukaufen", gibt Engelmann ein weiteres Beispiel für das gute Miteinander und stellt fest: "Wir sehen uns als Bindeglied." Ihm ist es wichtig darzustellen, dass ein lebendiger Tourismus nicht als Nachteil gesehen wird, sondern die Vorteile ins Bewusstsein gerückt werden. "Der örtliche Einzelhandel lebt vom Tourismus. Viele brauchen die Urlaubsgäste, um existieren zu können", so Engelmann. Ihm ist es wichtig, "die Bevölkerung mitzunehmen". Das tut er bereits seit Jahren.

Auch in dieser Saison ist wieder viel auf dem Campingplatz Klausenhorn geboten. Bereits am 13. Mai um 14 Uhr findet ein Jazzkonzert mit Anka Gnoth und George Donchev statt. Das Storchenfest, bei dem sich alles um den größten Sympathieträger des Campingdorfes dreht, findet am 27. Mai statt. Eine musikalische Lesung mit Erfolgsautor Matthias Bürgel mit dem Titel "Projekt Goliath" folgt am 2. Juni um 19 Uhr. Vom 3. bis 14. Juni ist der Zirkus Papperlapapp auf dem Campingplatz zu Gast. Bei den Aktionen und Shows können wie immer auch die einheimischen Kinder teilnehmen; und auch der Tag der offenen Tür, der in diesem Jahr am 25. Juni stattfindet, hat Tradition.

Einheimische und Gäste bringt auch das Yoga-Angebot am Klausenhorn-Bodenseeufer zusammen. Es findet vom 11. Juli bis 24. August dienstags um 18.30 Uhr sowie donnerstags um 8 Uhr statt. Wie gut das Miteinander zwischen Dorf und Campingplatz ist, zeigt insbesondere die Open-Air-Veranstaltung am Strandbad. In der Reihe "Dingelsdorf klingt" gibt die Konstanzer Band Fat Men am 22. Juli ab 19 Uhr ein Rockkonzert. Auch der Musikverein Dingelsdorf ist Stammgast auf dem Campingplatz, und das Frühschoppenkonzert in Verbindung mit kleinem Traktorentreffen, welches am 23. Juli um 11 Uhr stattfindet, ist fester Bestandteil des Jahreskalenders. Die Campingkirche macht während der Sommerferien vom 30. Juli bis 27. August ebenfalls Station, und das Backhausfest am 19. August wird von der Dingelsdorfer Band Southern Paradise mitgestaltet.

Auch beim Campingplatz Sandseele auf der Insel Reichenau stehen einige Programmpunkte schon fest, erklären die Pächter Caroline und Patrik Motz. Am 8. Juli spielen Schüler des privaten Musiklehrers Joe Reischle. In der ersten Hälfte der Sommerferien gastiert wie im Vorjahr der kleine Zirkus Amando auf der Wiese neben dem Wohnmobilplatz, der eine Kinderbetreuung anbiete für Camper und Einheimische und den man unterstütze. Zusammen mit der Gemüse-Genossenschaft gibt es am 18. August erstmals eine Tomatenparty, bei der mit verschiedenen Spielen und Aktionen die Vielfalt der auf der Reichenau wachsenden Tomaten präsentiert wird. Ende August findet das Abschlussfest der Kinderaktionstage der Gemeinde hier statt.

Viele Konzerte mit Livebands wollen Sophia Wiegmann und Frank Kühnel, die Pächter des Allensbacher Platzes, bieten. „Im Sommer fast jedes Wochenende“, erklärt Kühnel. Am 15. Juli nach dem Gnadenseeschwimmen tritt die Gruppe Lieber anders auf. Am Tag darauf findet zum dritten Mal ein Tretbootrennen statt. Ein bereits feststehender Konzerttermin ist auch der Auftritt des Martin-Lechner-Trios am 28. Juli. Ebenfalls bereits fix ist ein Konzert des Juliacoustic Duo. Zudem wird es wieder Kinderaktionen geben – teils des Verkehrsbüros, aber auch eigene.

Der Pächter des Hegner Platzes, Matthias Kunz, erklärt, dass das Restaurant wie bewährt eine frische und abwechslungsreiche, regionale und saisonale Küche bieten werde. Neu hinzu kommt – in den Pfingst- und Sommerferien – ein Pizzawagen.

Hier gibt's Infos

Wissenswertes über die Angebote auf den Bodanrück-Campingplätzen findet man auf deren Homepages. Die Rezeptionen sind meist tagsüber besetzt. In Allensbach gibt es unter www.campingamsee.com Veranstaltungstipps. Die Telefonnummer ist (07533) 9 97 65 65. In Hegne gibt es Infos unter www.camping-hegne.de oder Telefon (07533) 9 49 39 13. Infos zum Campingplatz Sandseele auf der Reichenau bekommt man unter www.sandseele.de oder per Telefon unter (07534) 73 84. Der Campingplatz Klausenhorn in Dingelsdorf ist zu erreichen unter www.camping-klausenhorn.de oder per Telefon (07533) 63 72. (toz/as)