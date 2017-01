Konstanz Arbeitskreis soll Sicherheitslage an Konstanzer Extrem-Stau-Tagen verbessern

Jetzt sind die Experten gefragt: Nach dem mehrfachen Verkehrskollaps in der Konstanzer Innenstadt und den drastischen Warnungen von Feuerwehrkommandant Dieter Quintus setzt die Stadtverwaltung auf die Vorschläge des Arbeitskreises Sicherheit.

Die schwierige Sicherheitslage an Extrem-Stau-Tagen gerät verschärft in den Fokus. Nachdem der scheidende Feuerwehrkommandant Dieter Quintus im Gespräch mit dem SÜDKURIER erklärt hatte, Konstanz sei an Tagen mit viel Verkehr nur mit viel Glück eine Katastrophe erspart geblieben, betont die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung, ein Arbeitskreis bewerte derzeit die Situation und suche nach Lösungen. Quintus hatte kritisiert, durch Stau und falsch geparkte Autos komme die Feuerwehr im Notfall nur mit großen Verzögerungen zu ihren Einsatzorten. Laut der Mitteilung der Stadt hat das Gremium die Verkehrssituation an den Stautagen zwischen den Jahren bereits unter die Lupe genommen. Damals war der Verkehr an drei Tagen hintereinander für teils mehrere Stunden zum Erliegen gekommen – nach Darstellung der Stadtverwaltung auch, weil der Zoll mit der Abfertigung nicht hinterhergekommen sei.

Das nächste Mal tagt der Arbeitskreis den Angaben zufolge im Februar, dann würden "die Ergebnisse und eventuellen Handlungsanweisungen erarbeitet." Vertreten sind in dem Arbeitskreis Experten von der Polizei, der Feuerwehr, des Deutschen Roten Kreuzes, des Bürgeramtes, des Amtes für Stadtplanung und Umwelt, des Tiefbauamtes und des Büros von Daniel Schlatter, mit dem die Stadt schon länger bei Sicherheitskonzepten zusammenarbeitet. Ob im Ergebnis auch die vielfach geforderten Sperrungen oder strengen Zufahrtsbeschränkungen in die Innenstadt stehen, ist offen. Bisher steht laut der Pressemitteilung fest: "Grundsätzlich stellen Spitzentage für jedes Verkehrskonzept eine Herausforderung dar.

Jede Stadt hat nur begrenzte Aufnahmekapazitäten für den Verkehr. Werden diese Kapazitäten überschritten, müssen flankierende verkehrslenkende Maßnahmen ergriffen werden." Wie die aussehen könnten, wird im Technischen und Umweltausschuss voraussichtlich Anfang April vorgestellt.