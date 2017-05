Konstanz Ansturm auf die Gemeinschaftsschule Konstanz hält an

678 Schüler starten im kommenden Schuljahr voraussichtlich in die fünfte Klasse. 161 wollen auf die Gemeinschaftsschule, mehr als die Hälfte drängt auf das Gymnasium. Realschule und Werkrealschule sind weit abgeschlagen.

Im kommenden Schuljahr werden etwas weniger Schüler auf eine weiterführende Schule wechseln als 2016/17. Das geht aus den vorläufigen Anmeldezahlen der Stadt Konstanz hervor. Demnach wurden mit Stand vom April 678 Schüler vorläufig an einer Konstanzer Schule angemeldet, ein Jahr zuvor wechselten 703 Schüler in die fünfte Klasse. Der höchste Wert der vergangenen Jahre datiert von 2013/14, damals lagen die Einschulungen in Klasse 5 bei 751. Wie das Amt für Schulen, Bildung, Wissenschaft und Sport mitteilt ist der Grund für den Rückgang ein "schwächerer Jahrgang". Bereits in den folgenden Jahren könnte die Zahl der Einschulungen in die fünfte Klasse wieder auf über 700 ansteigen.

Die vorläufigen Anmeldungen unterteilen sich auf 39 Werkrealschüler (5,8 Prozent), 88 Realschüler (13 Prozent), 161 Gemeinschaftsschüler (23,7 Prozent) und 390 Gymnasiasten (57,5 Prozent). Während an Realschulen und Gymnasien ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen ist (Minus 2,8 beziehungsweise 0,7 Prozentpunkte), befinden sich die Gemeinschaftsschulen nach wie vor im Aufwind (Plus 1,8 Prozent). Auch die Werkrealschule Berchen, der Zukunft noch vor kurzer Zeit in Frage gestellt worden war, wird den neuen Daten zufolge zehn Fünftklässler mehr beherbergen als im Vorjahr.

Besonderts der Boom der Gemeinschaftsschulen sorgt für Sorgenfalten bei Bürgermeister Andreas Osner: "Ich fürchte, dass die Gebhardschule zu groß wird und vor einem organisatorischen Burnout steht", sagte er kürzlich bei der Sitzung des Gesamtelternbeirats und erntete dort Zustimmung. Das Konstanzer Problem: Im Umkreis ist die Gebhardsschule die einzige Gemeinschaftsschule. Solange dies der Fall ist, muss sie alle Bewerber annehmen – ob es organisatorisch sinnvoll oder machbar ist, oder nicht. Ob und wo allerdings eine zweite Gemeinschaftsschule entstehen könne, ist vollkommen unklar.

Anders als bei den weiterführenden Schulen, ist für die Einschulungen in die Grundschule mit einem minimalen Zuwachs zu rechnen. 624 Schüler werden im September nach den Zahlen der Stadt ihren ersten Schultag haben, im Vorjahr starteten 608 Kinder.

Die vorläufigen Anmeldezahlen an Konstanzer Schulen für das Schuljahr 2017/18 werden am Dienstag, 16. Mai, um 16 Uhr im Ausschuss für Schulen, Bildung, Wissenschaft und Sport im Ratssaal in öffentlicher Sitzung vorgestellt.