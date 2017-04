Konstanz Anoynymer Käufer rettet den Konstanzer Bio-Gastropionier Vida

Das Insolvenzverfahren ist überstanden: Der Konstanzer Anbieter für Essen nach Bio-Standard Vida kann weitermachen. Und es ist ein bekannter Name an Bord: Timo Schneeweis kümmert sich ums Kaufmännische.

Neu ist das Terrain für Timo Schneeweis nicht. Der Konstanzer Unternehmer mit Profil für Nachhaltigkeits-Themen hatte Vida schon bei der Gründung beraten. Jetzt hilft er im Hintergrund als kaufmännischer Geschäftsführer mit, die Firma, die Gerichte nach Bio-Standard anbietet, neu aufzustellen. Denn die Insolvenzverwalter der bundweit tätigen Kanzlei Schulze&Braun haben einen Käufer für Vida gefunden. Schneeweis selbst ist es nicht, wie er auf Nachfrage sagt. Wer das Unternehmen mit 24 Arbeitsplätzen und Restaurants in der Neugasse sowie in Ravensburg und Freiburg durch seinen Einstieg gerettet hat, gibt Vida nicht preis. Der Investor komme aus der Region und wolle im Hintergrund bleiben, sagte Vida-Gründer Torben Götz.

Götz bleibt ebenfalls an Bord und zeigt sich froh, dass "eine schwere Zeit zu Ende ist". Mit dem neuen Partner könne Vida nun nach vorn blicken und das Geschäft in den Restaurants in den drei Städten und vor allem die Sparte Catering für größere und kleinere Veranstaltungen endlich weiter ausbauen. Er glaube unvermindert an den Geschäftserfolg mit frischen Gerichten, die überwiegend aus regionalen Zutaten und durchgehend im Bio-Standard hergestellt würden. Den Lieferdienst nach Hause oder ins Büro nimmt Vida dagegen vorerst nicht wieder auf. Er sei nicht wirtschaftlich, nachdem die Schweiz als Liefergebiet aus zollrechtlichen Gründen wegfalle und die Transportwege vom Sitz im Technologiezentrum im Paradies zu weit seien.

Torben Götz sagt, nun komme es auf die Kunden an, ob sich Vida halten könne. In der Insolvenzphase hätten viele dem Unternehmen durch Catering-Aufträge die Treue gehalten und sogar für ein Wachstum in diesem Bereich gesorgt. Auch Mitarbeiter und Vermieter seien zu Vida gestanden. Über den Einstieg von Timo Schneeweis freut er sich ebenso wie darüber, dass Sanya Zillich nun auf operativer Ebene Vida leitet. "Gesundheitsbewusste Ernährung boomt", so Götz, "da liegen wir mit unserem Konzept unvermindert richtig."