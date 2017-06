Konstanz Angriff auf Passanten, Flucht, Widerstand gegen die Polizei: Betrunkener legt filmreife Szenen hin

Ein 35-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss hat am späten Dienstagabend einen Radfahrer in der Reichenaustraße verletzt, mehrere Personen bedroht, schließ zwischenzeitlich auf der Flucht ein und wurde der Polizei gegenüber aggressiv.

Der Wohnsitzlose spuckte gegen 22.30 Uhr vor einer Tankstelle in der Reichenaustraße, Höhe Stromeyersdorfstraße, grundlos mehrere Personen an und verfolgte sie mit einem Ast in der Hand, teilte die Polizei mit. Einem zufällig vorbeifahrenden Radfahrer schlug der Betrunkene unvermittelt so stark ins Gesicht, dass dieser das Bewusstsein verlor und stürzte. Der Betrunkene trat sogar auf den am Boden liegenden Mann ein und flüchtete dann in ein kleines Waldstück hinter einem Hotel in der Line-Eid-Straße. Zeugen verfolgten ihn und verständigten die Polizei. Die Beamten umstellten das Gelände, auf dem der Betrunkene war und forderten ihn zum Herauskommen auf. Da er nicht reagierte, durchsuchten die Polizisten das Grundstück und fanden den 35-Jährigen schlafend in einer Dornenhecke.

Er lief sich nicht wecken, weshalb ihn die Beamten aus dem Waldstück trugen und Rettungskräften übergeben wollten. Der Mann wachte dabei auf, wurde aggressiv und trat sowie spuckte gegen die Einsatzkräfte. Seine Hände waren laut Polizei bereits gefesselt und die Polizisten fixierten auch seine Füße. Der Betrunkene musste nicht behandelt werden und kam deshalb zur Ausnüchterung in eine Zelle auf dem Revier. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Der angegriffene Radfahrer wurde leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden.