Konstanz Angebote für Mädchen beim Girls' Day gesucht

Der Girls' Day findet in diesem Jahr am 27. April statt. Die Chancengleichheitsstelle der Stadt sucht noch nach Betrieben, die Mädchen einen Einblick in bestimmte Berufe gewähren.

Klischeefrei ein Handwerk wählen und Geschlechterrollen in der Arbeitswelt aufbrechen, das ist die Idee hinter dem bundesweiten Zukunftstag für Mädchen, genannt Girls’ Day. Betriebe, Organisationen und Hochschulen öffnen an diesem Tag ihre Türen für Schülerinnen, die in sogenannte Männerberufe schnuppern möchten. Seit 17 Jahren findet dieser Tag einmal im Jahr statt. Der Mädchenzukunftstag ist nach Angaben des Veranstalters das größte Berufsorientierungsprojekt für Schülerinnen weltweit. Seit dem Start der Aktion im Jahr 2001 haben 1,7 Millionen Mädchen teilgenommen; im Jahr 2016 waren es 100 000 Schülerinnen, die sich auf 9600 Angebote verteilten.

In diesem Jahr sind bundesweit bereits 4318 Angebote im Girls’ Day-Radar eingetragen, sieben in Konstanz. Die Chancengleichheitsstelle der Stadt Konstanz, die für die Organisation in und um Konstanz zuständig ist, sucht deshalb noch Betriebe und Organisationen, die mitmachen. Diese können im Internet unter www.girls-day.de ab sofort Plätze und Angebote einstellen. Über dieselbe Internetseite werden die Mädchen dann in Betriebe und Unternehmen vermittelt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Girls’ Day findet in diesem Jahr am Samstag, 27. April, statt. Mädchen ab der fünften Klasse können Berufe in den Bereichen Naturwissenschaften, Technik, IT oder Handwerk erkunden. Seit 2011 gibt es auch den Boys’ Day, der umgekehrt Jungen in typische Mädchen-Berufe schnuppern lässt. Mehr als 194 000 Jungen haben seitdem bundesweit teilgenommen. Der Zukunftstag für Jungen findet ebenfalls am 27. April statt. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördern die Zukunftstage für Mädchen und Jungen.

zum Beispiel beim Eintragen der Angebote bietet die Chancengleichheitsstelle der Stadt Konstanz. Ansprechpartnerin ist Christa Albrecht, Rathaus, Kanzleistraße 15, E-Mail: Christa.Albrecht@konstanz.de, Telefon (0 75 31) 900 285