Konstanz Andreas Hipp hilft als Leiter in der Wallgutschule aus

Andreas Hipp hilft als Leiter in der Wallgutschule aus

Sabine Keim, Leiterin der Grundschule im Wallgut, fällt krankheitsbedingt längerfristig aus. Stephansschul-Rektor Andreas Hipp springt vorübergehend ein.

Für Schüler, Lehrer und Eltern ist eine Zeit der Ungewissheit zunächst vorbei: Andreas Hipp, Rektor der Stephansschule, hat zusätzlich die kommissarische Leitung der Wallgutschule übernommen. Seit einer Woche pendelt er täglich zwischen den beiden Einrichtungen und versucht, für nun insgesamt rund 650 Kinder und zwei Kollegien ein offenes Ohr zu haben. Nötig war dieser Schritt, weil Wallgut-Schulleiterin Sabine Keim seit den Herbstferien erkrankt ist. "Niemand weiß, wie lange sie noch ausfällt", sagte Andreas Hipp dem SÜDKURIER. Er geht davon aus, dass er die Wallgutschule bis zu den Sommerferien führt.

Der Doppeljob ist ganz schön anstrengend. "Meine Arbeit an der Stephansschule mache ich normal weiter und bin zusätzlich jeden Tag an der Wallgutschule", erzählt der Schulleiter. Das bedeutet noch längere Arbeitstage. "Das Staatliche Schulamt hat mich gebeten, die Lücke an der Wallgutschule zu füllen, und ich sehe es als meine Pflicht, hier auszuhelfen", sagt Hipp. Die Stelle des Konrektors dort ist zwar schon länger ausgeschrieben, aber nicht besetzt ist. "Von den Herbstferien bis jetzt musste die dienstälteste Lehrerin die Schule leiten", erklärt Hipp.

Er fühlt sich vom Kollegium und den Eltern der Wallgutschule mit offenen Armen empfangen. Sein Einsatz fällt in eine turbulente Zeit: Demnächst finden viele Konferenzen statt, Grundschulempfehlungen werden ausgegeben, neue Erstklässler aufgenommen. Bald trifft der kommissarische Schulleiter auch den Elternbeirat. Deren Vorsitzende Bettina Becker und Susanne Rau bedauern den Ausfall von Sabine Keim und freuen sich über die neue Hilfe: "Wir sind sehr froh darüber, dass Herr Hipp kommissarisch die Schulleitung übernommen hat und wünschen uns, dass schnell eine konstante Lösung für unsere Schule gefunden werden kann", teilen sie dem SÜDKURIER mit. Darauf müssen sie aber wohl noch warten: "Die Schulleiterstelle kann nur ausgeschrieben werden, falls Frau Keim gar nicht mehr zurückkommt", erklärt Schulamtsleiter Karlheinz Deußen.