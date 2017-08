Konstanz Anbau für fünf Millionen Euro? Chancen für erweitere Schänzlehalle stehen gut

Die Schänzlehalle soll für fünf Millionen Euro erweitert werden. Oberbürgermeister Uli Burchardt kündigte beim Fanfest der HSG Konstanz eine zügige Realisierung an.

Der neue Boden in der Schänzlehalle ist verlegt – und schon sprießen Hoffnungen, dass bald auch schon der millionenschwere Anbau Realität werden könnte. Beim Fanfest der HSG Konstanz kündigte OB Uli Burchardt an, dass er sich weiter für die zügige Realisierung des bereits fertig geplanten Hallenanbaus starkmachen werde. Auf vier bis fünf Millionen Euro belaufe sich die Investitionssumme, verriet er. Der Stammverein der HSG, der TV Konstanz, wird sich mit mehreren hunderttausend Euro beteiligen.

Der neue Hallenboden kostete etwa 100 000 Euro. Die Hälfte davon übernahm HSG-Sponsor Aesculap. Die Medizintechnikfirma aus Tuttlingen unterstützt den Handballverein und auch andere Projekte in Konstanz schon länger. "Aufgrund der Haushaltslage hätten wie die Maßnahme ohne die Unterstützung von Aesculap nicht so schnell umsetzen können", sagt Frank Schädler. Im Gegenzug wird Aesculap mit einem Transparent auf der Scheibe des Technikraums dauerhaft präsent sein. Bislang war fest installierte Werbung in Konstanzer Sporthallen nicht gestattet, eine politische Entscheidung, um unter anderem Schüler nicht permanenter Werbung auszusetzen. Im Haupt- und Finanzausschuss wurde eine Änderung verabschiedet, die es möglich macht, ausnahmsweise stationäre Werbeflächen anzubringen. Über die konkreten Bedingungen entscheidet das Sportamt. Den unterschiedlichen Vereinen stehen für Spieltage auch weiterhin die sogenannten Rollladensystem für mobile Werbeflächen zur Verfügung.

Die Schänzlehalle soll mit einem doppelstöckigen Anbau weiterentwickelt werden. Laut Frank Schädler liegen die Kosten einer ersten Vorplanung zufolge bei etwa fünf Millionen Euro. Der TV Konstanz wäre bereit, sich an den Kosten zu beteiligen, der Verein benötigt dringend mehr Platz. Eine Idee ist, eine Glasscheibe zwischen dem zweiten Stock des Anbaus und bestehender Halle einzubauen, so könnte der Raum auch als VIP-Bereich zum Beispiel für Sportevents genutzt werden.